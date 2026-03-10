Ελλάδα

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Ιωάννινα, Δωδώνη και Παραμυθιά – Συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών

Πολλές είναι οι ζημιές που άφησε πίσω του ο σεισμός στη Θεσπρωτία με τους ελέγχους να συνεχίζονται
Καταστροφές σε σπίτια από τον σεισμό στη Θεσπρωτία
Καταστροφές σε σπίτια από τον σεισμό στη Θεσπρωτία / epirusgate.gr

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ιωαννιτών και Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων καθώς και η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας λόγω της ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε στη Θεσπρωτία τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03.2026).

Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών

Στο χωριό Ψήνα πάνω από τα μισά σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η περιοχή που επηρεάστηκε περισσότερο είναι ο Δήμος Δωδώνης. Παράλληλα, σε ολόκληρη τη Θεσπρωτία έχουν καταγραφεί ζημιές σε πάνω από εκατό κτίρια.

Οι έλεγχοι από τα συνεργεία του Δήμου Δωδώνης συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, με τη συμβολή και μηχανικών του ΤΕΕ Ηπείρου. Η συμμετοχή των ειδικών κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν σε σπίτια που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στα παλαιότερα πέτρινα σπίτια, τα οποία φαίνεται να έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών, αρκετές από αυτές τις κατοικίες αναμένεται να χαρακτηριστούν ακατάλληλες. Τουλάχιστον δεκαπέντε σπίτια στον Νομό Ιωαννίνων και ακόμη τέσσερα στη Θεσπρωτία πιθανότατα θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Τα χωριά που δέχθηκαν το ισχυρότερο «χτύπημα» του Εγκέλαδου είναι:

Ψήνα: Η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική, καθώς περισσότερα από τα μισά σπίτια του χωριού έχουν υποστεί ζημιές. Μαζί και η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού.

Σενίκο: Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους οικισμούς του.

Άγιος Νικόλαος, Κερασέα, Πολύγυρος και Δραγοψά: Οι μηχανικοί εντοπίζουν εκτεταμένες ρωγμές και στατικά ζητήματα σε δεκάδες κτίσματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
55
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλικιωμένος στη Θεσσαλονίκη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και χτύπησε 9 σταθμευμένα οχήματα - Δύο ελαφρά τραυματίες
«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο, τρέξαμε αμέσως και είδαμε τα αυτοκίνητα μας κατεστραμμένα - Χτύπησε και δύο πεζούς που ευτυχώς είναι καλά» λέει ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές από την καραμπόλα
Θέρμη
Πειραιάς: Τέσσερις ανήλικοι προσπάθησαν να κλέψουν αυτοκίνητο με λοστό – «Κρεμάστηκαν όλοι μαζί πάνω στην πόρτα και την τραβούσαν»
Τέσσερις ανήλικοι επιχείρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας να ανοίξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Πειραιά χρησιμοποιώντας λοστό....
Η στιγμή που ο δράστης να παραβιάσει με αυτοκίνητο λοστό
Η καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό είχε κάνει αναφορά στο υπουργείο Παιδείας - Μαθητές της πέταγαν μπουκάλια και την έβριζαν
Στην αναφορά της τόνιζε πως κατάσταση έθετε σε κίνδυνο και τη σωματική της ακεραιότητα και γι' αυτόν τον λόγο ζητούσε την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Η καθηγήτρια στην αναφορά της κατήγγειλε περιστατικά μπούλινγκ εναντίον της 55
Newsit logo
Newsit logo