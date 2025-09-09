Σεισμός στην Εύβοια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθούν τα Νέα Στύρα μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (09.09.2025) στο δημαρχείο Στύρων Εύβοιας – παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη-, από αύριο Τετάρτη ο Δήμος Καρύστου και συγκεκριμένα η δημοτική ενότητα Στυρέων θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.

Στη σύσκεψη για τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Εύβοια, την Αττική και πολλές περιοχές, συμμετέχουν οι βουλευτές Θανάσης Ζεμπίλης και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και φορείς της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελεύθεροι επαγγελματίες, ξενοδόχοι και εκπρόσωποι της εστίασης ζήτησαν βοήθεια από τον υφυπουργό Εσωτερικών διότι όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν η αγορά έχει παγώσει λόγω του ισχυρού σεισμού, γράφει το evima.gr.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε από αύριο το πρωί να μιλήσει με τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να στηριχτούν άμεσα οι ελεύθερο επαγγελματίες της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη (12.09.2025) και πως ήδη από νωρίς το πρωί ελέγχονται σπίτια και υποδομές στην περιοχή για τη στατικότητά τους.

Πάντως, μέχρι στιγμής, η σεισμική ακολουθία μετά από τη σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν από τις 00:30, στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας, βαίνει φυσιολογικά.

«Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τον κύριο σεισμό»

Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Σκορδύλης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3, εκτιμώντας ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό.

«Μέχρι στιγμής έχουμε μια μάλλον ομαλή εξέλιξη, δεν συμπληρώσαμε ακόμη το πρώτο 24ωρο, αλλά έχουμε μία πρώτη εικόνα. Φαίνεται ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που στο παρελθόν δεν έχει δώσει κάποιο ισχυρό σεισμικό γεγονός στο παρελθόν, επίσης δε γνωρίζουμε να υπάρχουν κάποια μεγάλα ρήγματα, ενεργά που να μπορούν εν δυνάμει να δώσουν ισχυρό σεισμό. Επίσης ο σεισμογόνος χώρος της συγκεκριμένης ακολουθίας είναι σχετικά μικρός πράγμα που σημαίνει ότι και το σεισμικό ρήγμα που το προκάλεσε είναι σχετικά μικρό. Γενικά οι σεισμοί που μας ενδιαφέρουν και θεωρούνται καταστροφικοί είναι με μεγέθη πάνω από 6. Τέτοιους σεισμούς δεν γνωρίζουμε στην περιοχή, τουλάχιστον από τα ιστορικά στοιχεία και τα ενόργανα. Επίσης δεν γνωρίζουμε για κάποιο μεγάλο ρήγμα και ενεργό, ικανό να δώσει μεγάλο σεισμό πάνω από 6».

Για το αν ο σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ ήταν ο κύριος:

«Στα στοιχεία που ανέφερα συνηγορούν να τον θεωρήσουμε κύριο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο ρήγμα που να έχει ενεργοποιηθεί, που θα είχε τη δυνατότητα να δώσει κάποιο μεγάλο σεισμό. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Είναι οι πρώτες εμπειρικές εκτιμήσεις, δεν μπορούμε όμως ακόμη να τεκμηριώσουμε το συμπέρασμα με δεδομένα επαρκή. Χρειαζόμαστε ένα με δύο 24ωρα τουλάχιστον».