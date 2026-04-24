Νέος σεισμός 5 βαθμών ανοιχτά του Λασιθίου – Στον χορό των Ρίχτερ η Κρήτη

Ένας ακόμη σεισμός, αυτή τη φορά 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Λασίθι της Κρήτης αναστατώνοντας τους κατοίκους….

Μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026) στο Λασίθι η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι έντονη.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 11.58 και το επίκεντρό της σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 10 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι μόλις 5,7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές.

Μετά τον σεισμό των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχουν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Δύο ήταν 4 Ρίχτερ, ένας 4,3, ενώ ο μεγαλύτερος ήταν αυτός που σημειώθηκε λίγο πριν τις 12.

Ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σημείωσε για τον σεισμό στην Κρήτη μιλώντας στην ΕΡΤ: «Είναι ένα τυπικός ισχυρός σεισμός για την περιοχή. Εκείνο το τόξο, είναι νότια της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε κάτι γνώριμο για τον ελληνικό χώρο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία. Από τις 14 του μηνός είχε εμφανιστεί προσεισμική ακολουθία στην περιοχή. Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει είμαστε επιφυλακτικοί για το τι μπορεί να έρθει. Υπήρχε ένα alert για την περιοχή. Στις 19 του μηνός είχαμε προσεισμό άνω των 4-4,5 Ρίχτερ. Ήταν αισθητός ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή. Είναι σε απόσταση ασφαλείας, δήλαδή μια απόσταση 25 χλμ από την περιοχή εξασφαλίζει κάποια μείωση των βλαβών. Εάν ήταν στην Χέρσο θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Είναι πιθανόν να είναι ο κύριος σεισμός. Πιθανότατα να έχουμε μετασεισμό της τάξεως των 4,7 Ρίχτερ».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, ο οποίος μίλησε στο CRETA24 μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Νωρίς το πρωί ζητήθηκε από διευθυντές να επιθεωρήσουν τα σχολεία ώστε να μην υπάρχει ανησυχία σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές και δεν διαπιστώθηκε λόγος να μην λειτουργήσουν. Ήταν δυνατός και είχε πάρα πολλούς μετασεισμούς».