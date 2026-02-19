Σεισμός στους Γαργαλιάνους 4,4 Ρίχτερ – «Έγινε έντονα αισθητός», λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Σεισμός ταρακούνησε την Μεσσηνία το πρωί της Πέμπτης, 19.02.2026 και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,4 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, παρά το ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε πολλές περιοχές, δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο ραδιόφωνο της Ertnews, ήταν καθησυχαστικός σχετικά με τη σεισμική δόνηση και ότι έγινε σε μια περιοχή στον υποθαλάσσιο χώρο. «Έγινε έντονα αισθητός. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αλλά είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας».

Όπως ειπε ακόμη είναι περιοχή που δίνει μεγαλύτερους σεισμούς, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν και τα κατολισθητικά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ενημερώνουμε τους κατοίκους και παρακολουθούμε το φαινόμενο», είπε ακόμη.