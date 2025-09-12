Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό στα Σεπόλια με ένα ανήλικο κορίτσι να τραυματίζεται όταν μια γυναίκα προσπάθησε να το απαγάγει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star μια οδηγός πλησίασε το παιδί με το προσπάθεια απαγωγής και τραυματισμού ένός ανήλικου κοριτσιού. αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά στα Σεπόλια, το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο με σκοπό την απαγωγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 9χρονη και ο πατέρας της, που έσπευσε αμέσως στο σημείο, μίλησαν στο Star ενώ η οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.

Το κοριτσάκι προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ ενώ έχει χτυπήματα σε πόδια, πρόσωπο και χέρια και περιγράφει τι έζησε.

Όπως υποστηρίζει, μια οδηγός την άρπαξε την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά και την έσυρε με το αυτοκίνητό της στην άσφαλτο, προτού εξαφανιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου είπε η κυρία: «Έλα λίγο πιο κοντά». Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» δήλωσε η 9χρονη στο Star.

Ο μπαμπάς της, που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, έτρεξε να δει τι συμβαίνει και βρήκε το παιδί του γδαρμένο και μέσα στα αίματα, ενώ η γυναίκα που οδηγούσε είχε ήδη χαθεί στα στενά.

«Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω» είπε ο πατέρας της μικρής Λάουρας.

Με τραύματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια η 9χρονη

Η μικρή χρειάστηκε να περάσει όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τα χτυπήματα στο κεφάλι να είναι πιο σοβαράμ ενώ στα χέρια και τα πόδια θα χρειαστούν μέρες για να κλείσουν οι πληγές.

«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart» δήλωσε ο πατέρας του κοριτσιού.

Πάντως η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο με το αυτοκίνητο και την οδηγό την ώρα που άρπαζε τη μικρή και «χτενίζει» την περιοχή, αφού κανείς δεν αποκλείει νέα επίθεση.