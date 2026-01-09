Σέρρες: Απολογείται το μεσημέρι ο 15χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Eνώπιον της ανακρίτριας οδηγείται το μεσημέρι της Παρασκευής (9.1.26) ο 15χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών.

Ο 15χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών.

Ο ανήλικος, που απολογείται στις 13:00, ισχυρίστηκε μέσα από τα κρατητήρια μιλώντας στο newsit.gr, πως «αν το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητώ συγχώρεση».

Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα. Υποστηρίζοντας πάντως ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο του θύματος.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.