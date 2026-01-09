Ελλάδα

Σέρρες: Απολογείται το μεσημέρι ο 15χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Ο 15χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Ο 15χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες

Eνώπιον της ανακρίτριας οδηγείται το μεσημέρι της Παρασκευής (9.1.26) ο 15χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών.

Ο 15χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών. 

Ο ανήλικος, που απολογείται στις 13:00, ισχυρίστηκε μέσα από τα κρατητήρια μιλώντας στο newsit.gr, πως «αν το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητώ συγχώρεση».

Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα. Υποστηρίζοντας πάντως ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο του θύματος.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
133
130
115
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις
«Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του», αναφέρει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του
Pharmacist taking medicine box from shelf in a pharmacy
Οι αγρότες προετοιμάζονται για το ραντεβού με Μητσοτάκη: Τα μπλόκα που παραμένουν και οι δρόμοι που θα ανοίξουν ως ένδειξη καλής θέλησης
Οι αγρότες σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα ανοίγουν δρόμους ως ένδειξη καλής θέλησης - Κλειστή παραμένει η σήραγγα των Τεμπών
Τρακτέρ 6
Newsit logo
Newsit logo