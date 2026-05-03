Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι έπειτα από άγρια συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Άγρια αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε την Κυριακή (03.05.2026) στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο από τους κρατούμενους να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν κρατούμενο Ρομά και έναν με καταγωγή από την Αλγερία, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκησαν και άλλοι κρατούμενοι των φυλακών Νιγρίτας.

Πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι είχαν βεβαρυμμένο παρελθόν, για τον λόγο αυτό κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να παρέμβουν για να χωρίσουν τους κρατούμενους, πράγμα που τελικά δεν κατέστη εφικτό.

Οι συνθήκες του θανάτου των κρατουμένων των φυλακών στις Σέρρες είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Το ένα εκ των θυμάτων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.