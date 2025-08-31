Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σέρρες: «Μαϊμού» λογιστής απέσπασε από γυναίκα πάνω από 200.000 ευρώ

Η γυναίκα έδωσε το ποσό σε σακούλες
Χρήματα
Φωτογραφία: Eurokinissi

Απίστευτο περιστατικό στις Σέρρες με μια γυναίκα να χάνει πάνω από 200.000 ευρώ από έναν άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως λογιστής.

Συγκεκριμένα η γυναίκα στις Σέρρες δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που συστήθηκε ως λογιστής και της υποσχέθηκε με τη συμμετοχή της σε επενδυτικά προγράμματα να αυξήσει την περιουσία της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο «μαϊμού» λογιστής κατάφερε να πείσει την γυναίκα να του δώσει χρήματα και όταν συνεργός του πήγε στο σπίτι της, εκείνη του έδωσε μέσα σε σακούλες ένα ποσό μεγαλύτερο των 200 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο πολλοί πολίτες στις Σέρρες σε όλο το Νομό
που έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα από άτομα που προσποιούνται τους λογιστές και υπόσχονται επιδόματα και κέρδη με τη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo