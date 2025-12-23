Σέρρες: Στη φυλακή ο 62χρονος καθηγητής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης μαθήτριας

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 62χρονος καθηγητής που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια 17χρονη μαθήτρια σε λύκειο των Σερρών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης μαθήτριας το μεσημέρι της Τετάρτης 17/12/2025, ο 62χρονος καθηγητής την κάλεσε στην τάξη την ώρα του διαλείμματος που εκείνη τη στιγμή ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματος της. Η 17χρονη το αποκάλυψε στην οικογένεια της και το βράδυ της ίδιας μέρας προχώρησε στην καταγγελία με αποτέλεσμα ο 62χρονος καθηγητής να συλληφθεί για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου άνω των 14 ετών σε ασέλγεια. Μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 62χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 62χρονος καθηγητής κατα τη διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε τις κατηγορίες και, μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην καταγγέλλουσα έκανα μάθημα μια φορά την εβδομάδα και παρά το ότι ήταν αδύναμη ως μαθήτρια, προσπαθούσε κι ενδιαφερόταν για το μάθημα. Κάποιες φορές στα διαλείμματα, όταν ήμουν εφημερία μπορεί να την πέτυχα με την παρέα της και να μιλήσαμε, μπορεί όντως να της έχω πει και κάποια κοπλιμέντα, όπως συνηθίζω να κάνω σε όλα τα παιδιά, για να τονώσω την αυτοπεποίθησή τους. Δεν είναι κοπλιμέντα με διάθεση ερωτική αυτονόητως. Είναι κοπλιμέντα όπως ένας πατέρας κάνει στο παιδί του.

Τη μέρα της φερόμενης ως τελεσθείσας πράξης, η καταγγέλλουσα με ακολούθησε προς το κτίριο του σχολείου για να μου ζητήσει να της ανοίξω την αίθουσα που κάνει μάθημα για να μπει μέσα να διαβάσει, κυρίως, όμως να μην περιμένει έξω από την αίθουσα, γιατί είχε εκείνη την ώρα κενό. Πράγματι πήγαμε μέχρι την αίθουσα, της άνοιξα και πήγε να κάτσει σε ένα θρανίο προς το παράθυρο ενώ εγώ έκατσα στην πόρτα. Κάτω από το θρανίο και στο γύρω χώρο, είχε παρατημένα βιβλία και τότε ξεκίνησε να μου λέει πως ένας μαθητής, που δημιουργεί πρόβλημα στην τάξη, πετάει βιβλία από το παράθυρο έξω και μου είπε να προσεγγίσω για να μου δείξει σε ποιο σημείο πετάει τα βιβλία.

Πλησίασα για να δω χωρίς να κλείσω την πόρτα και η αλήθεια είναι πως δεν είδα ούτε πεταμένα βιβλία έξω στην αυλή ούτε τίποτα. Δεν πήγα σε καμία περίπτωση από πίσω της όπως αναφέρει, ήμουν δίπλα της σε μία σχετική απόσταση. Έπειτα συνεχίσαμε να μιλάμε για τον μαθητή αυτό και γύρισα να ακουμπήσω με την πλάτη στο καλοριφέρ, όπου ήρθε κι αυτή και στάθηκε δίπλα μου, ακουμπώντας κι αυτή στο θερμαντικό σώμα επειδή κρύωνε. Στο σημείο εκείνο μου ανέφερε μάλιστα πως θα ερχόταν στις Σέρρες ο φίλος της, που είναι στο στρατό αυτή την περίοδο, και ότι ήταν χαρούμενη για το λόγο αυτό. Έκοψα την κουβέντα κι αποχώρησα από την αίθουσα, της είπα όμως ότι θα ξαναέρθω κάποιες φορές για να ελέγξω γιατί έχουν σημειωθεί ουκ ολίγα περιστατικά βανδαλισμών σε αίθουσες από μαθητές κι εν προκειμένω σε ώρα κενού δεν ήταν καθόλου απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι αποχώρησα και πράγματι γύρισα δύο φορές να ελέγξω, καθότι σε εμένα θα έπεφτε η ευθύνη αν κάτι συνέβαινε στην αίθουσα αυτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου, ουδεμία επαφή στα πλαίσια γενετήσιας πράξης υπήρξε. Αν την ώρα που έκατσε δίπλα μου στο καλοριφέρ, ακούμπησε πάνω μου κατά λάθος, αυτό προφανώς δεν αποτελεί κάτι μεμπτό. Επρόκειτο ίσως για μια επαφή ώμο με ώμο, δύο ανθρώπων που ακουμπάνε σε ένα καλοριφέρ δίπλα δίπλα. Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνω πως δεν έκανα καμία κίνηση να την αγγίξω ερωτικά, πολύ περισσότερο στα γεννητικά της όργανα, όπως αναφέρει. Είναι όλο εξωφρενικό και με αιφνιδιάζει, γιατί πραγματικά αδυνατώ να εξηγήσω το κίνητρο μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Δεν μπορώ να πιστέψω πως υπάρχει κάποιου είδους διάθεση να με βλάψει με αυτόν τον τρόπο.

Στις 3 δεκαετίες εκπαιδευτικής μου πορείας δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κάποιο μαθητή ή μαθήτρια, δεν κατηγορήθηκα ποτέ για κάτι αντίστοιχο. Τώρα ξαφνικά στα 62 μου έτη βρίσκομαι κατηγορούμενος για πρώτη φορά και για κάτι τόσο σοβαρό, για κακούργημα. Πιθανόν, λόγω μιας απερισκεψίας, μια παρεξήγησης ή και κάποιου είδους πρόκλησης από την πλευρά μιας μαθήτριας, που αποφάσισε για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω να με καταστρέψει. Είμαι συντετριμμένος και σε κατάσταση σοκ».

Τι αναφέρει ο συνήγορός του

Απο την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 62χρονου καθηγητή, ο ποινικολόγος Βασίλης Νουλέζας τονίζει στο newsit.gr: «Η ανήλικη παθούσα δεν αποχώρησε αμέσως από την σχολική αίθουσα εφόσον είχε θιγεί βάναυσα η αξιοπρέπεια της. Ένα ελαφρύ περιστατικό που ενδεχομένως δεν έχει ποινική απαξία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος με κίνδυνο επιβολής ποινής κάθειρξης στον εντολέα μας που είναι λευκός αθώος

Ο εντολέας μας καθηγητής ΕΠΑΛ Σερρών κατηγορείται ότι με ασέλγεις χειρονομίες, πράξεις προσβλητικές της αξιοπρέπειας της γενετήσιας ζωής της δεκαεπτάχρονης μαθήτριας διέπραξε το αδίκημα του άρθρου 342 Ποινικού Κώδικα που αφορά την κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.

Απολογούμενος εξέθεσε τα πραγματικά περιστατικά τι ακριβώς προηγήθηκε τι ακριβώς συνέβη στην σχολική αίθουσα με ορθάνοιχτη την πόρτα εισόδου και ότι χωρίς καμιά πολύτως ερωτική διάθεση δεν άγγιξε και δεν τέλεσε ας υλική πράξη σε βάρος της μαθήτριας στην οποία άνοιξε την σχολική αίθουσα για να διαβάσει μελετήσει και εκείνος επέλεξε να καθίσει στο θρανίο του καθηγητή είδε συνάντησή τους ήταν ελάχιστον δευτερολέπτων προκειμένου να δουν από το παράθυρο της αίθουσας αν κάποιοι άλλοι μαθητές πετούσαν βιβλία και πράξη με την οποία δε συμφωνούσε.

Η κατάθεση της ανήλικης είναι εν πολλοίς αντιφατική ελλιπής και θεωρώ ότι ερμήνευσε εσφαλμένα παρεξηγήσει την συμπεριφορά του εντολέα μας ο οποίος έχει λευκό ποινικό μητρώο και μία διαδρομή 28 χρονών ως καθηγητής άμεμπτοι καθαρή αξιοπρεπή και διακριτικοί απέναντι στους μαθητές όλους ανεξαιρέτως.

Κανείς δεν μπορεί να του καταλογίσει οτιδήποτε συμπεριφορά του, δεν είναι η αξιόποινη και ποινικά κολάσιμη. Διαφωνήσαμε με την κυρία ανακρίτρια σε ό,τι αφορά το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης εκθέσαμε την νομική άποψη μας και στην κυρία εισαγγελία πρωτοδικών Σερρών που μας άκουσε.

Θεωρώ ότι ήταν προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης δηλαδή προσωρινής κράτησης του εξαιτίας του θορύβου που προκαλεί η είδηση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος μίας ανήλικης μαθήτριας χωρίς να κρίνουμε ανεπηρέαστα με βάση το δίκιο και όχι το μέγεθος της κοινωνικής αντίδρασης.

Η απόφαση προφυλάκισης του είναι ιδιαιτέρως σκληρή αυστηρή και μάλλον άδικη με βάση το προανακριτικό υλικό.

Η ανήλικη θα κληθεί προσέχως, στις επόμενες μέρες, από την κυρία ανακρίτρια Σερρών για συμπληρωματική κατάθεση διότι υπάρχουν κενά ώστε να διευκρινιστούν πολλά σημαντικά σημεία της υπόθεσης κι αν λάβουμε υπόψη τις καταθέσεις διευθυντή υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ Σερρών και της καθαρίστριας, συμπεραίνουμε αβίαστα ότι πρόκειται για έναν άψογο καθηγητή ενδεχομένως αυστηρό που έχει δημιουργήσει αντιπάθειες και δέχεται αυτή την επίθεση.

Αν είχε θιγεί η αξιοπρέπεια της μαθήτριας έπρεπε να αποχωρήσει ταραγμένη θυμωμένη άμεσα από την σχολική αίθουσα και να το καταγγείλει το συμβάν στο διευθυντή του σχολείου όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές περιπτώσεις.

Δεν υπήρξε καμία απολύτως χειρονομία οτιδήποτε αξιόποινο εκ μέρους του καθηγητή και φρονώ ότι θα μπορούσε να κατηγορηθεί για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άρθρου 337 Ποινικού Κώδικα που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος στη χειρότερη περίπτωση.

Φρονώ ότι η κατηγορία αυτή θα καταρριφθεί θα καταπέσει όταν υπόθεση αυτή οδηγηθεί στο ακροατήριο πλην όμως άδικα στιγματίζεται ένας άνθρωπος που λαμβάνει προκαταβολή ποινής με συνέπεια να καταστρέφεται κοινωνικά επαγγελματικά και ψυχικά πριν ακόμη κριθεί η ενοχή του ή μη.

«Θα προσβάλουμε το ένταλμα προσωρινής κράτησης ενώπιον του συμβουλίου πλημμελειοδικών Σερρών», καταλήγει ο κύριος Νουλέζας.

Το newsit.gr επικοινώνησε με την οικογένεια της 17χρονης, η οποία δεν θέλησε να προβεί σε δηλώσεις.