Ελλάδα

Σέρρες: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 85χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα
Πυροσβεστική
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σήμερα (02.09.2026) μία 85χρονη, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της, στις Σέρρες. Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από άνδρες της πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, εντός το σπίτι της ηλικιωμένης στον δήμο Σιντικής στις Σέρρες, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Μετά από μεγάλη μάχη των δυνάμεων, κατάφεραν να μπουν εντός του σπιτιού και να βγουν την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Υπάρχουν πληροφορίες πως η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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