Ιός του Δυτικού Νείλου: 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι παρά τις φθινοπωρινές συνθήκες – Ποιοι δήμοι παραμένουν στο «κόκκινο»

Ακόμα 27 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 5 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, στοιχεία που αποδεικνύουν πως παρά τις φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, η δραστηριότητα των μολυσμένων κουνουπιών συνεχίζεται. Τα νέα δεδομένα έρχονται να αυξήσουν τον συνολικό απολογισμό στην χώρα μας καθώς από την αρχή του χρόνου μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2026, έχουν καταγραφεί 423 κρούσματα και 41 θάνατοι.

Οι ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι. Είχαν ηλικία από 61 έως 92 χρόνων. Οι περισσότεροι όμως ήταν πάνω από 75 ετών (η μέση ηλικία τους ήταν τα 83 χρόνια).

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Συνολικά 52 ασθενείς χρειάστηκαν εισαγωγή στα νοσοκομεία, με 16 από αυτούς να παραμένουν σε ΜΕΘ και 36 σε απλούς θαλάμους.

Στους δήμους υψηλού κινδύνου παραμένουν:

Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς: Δήμος Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: Δήμος Μουζακίου

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: Δήμος Φαρκαδόνας

Περιφέρεια Σερρών: Δήμοι Αμφίπολης και Εμμανουήλ Παππά

και Μητροπολοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δήμοι Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας – Χορτιάτη

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας: Δήμος Πύδνας – Κολινδρού

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: Δήμος Κορινθίων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: Δήμος Αρριανών

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Δήμος Χερσονήσου

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου: Δήμος Τήνου

Σχεδόν 38.000 οι ασυμπτωματικοί ασθενείς

Σύμφωνα με την νέα, εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σε 271 ανθρώπους. Ο νεότερος από τους ασθενείς αυτούς ήταν 7 χρόνων.

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Οι σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις που παρουσίασαν οι εν λόγω ασθενείς ήταν:

Εγκεφαλίτιδα ή/και

Μηνιγγίτιδα ή/και

Οξεία χαλαρή παράλυση

Άλλοι 152 άνθρωποι παρουσίασαν μεν έντονα συμπτώματα, αλλά χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Από τους συνολικώς 423 πάσχοντες, μόνον οι 34 δεν χρειάσθηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι εισήχθησαν για νοσηλεία, με τους 52 να βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία. Οι 16 από αυτούς νοσηλεύονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι 36 βρίσκονται σε απλούς θαλάμους.

Συνολικώς 295 ασθενείς ανέρρωσαν και πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι 41 δυστυχώς κατέληξαν.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, αλλά συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, παλαιότερη μελέτη είχε υπολογίσει ότι σε κάθε 1 ασθενή με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν 140 που μολύνονται αλλά είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια ενοχλήματα και έτσι δεν το γνωρίζουν

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα αληθινά κρούσματα στην χώρα μας είναι πολύ περισσότερα από 423. Μπορεί κάλλιστα να πλησιάζουν τις 38.000, δεδομένου ότι τα κρούσματα με συμπτώματα από το ΚΝΣ ήταν, όπως προαναφέρθηκε, 271.

Οι δήμοι που έχουν καταγραφεί κρούσματα

Ακολουθούν οι δήμοι όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου μόλυνε ανθρώπους. Στην παρένθεση αναγράφονται όλα τα περιστατικά, με διευκρίνιση για όσα δεν είχαν νευρολογικές εκδηλώσεις – όλα τα άλλα είναι με νευρολογικές εκδηλώσεις. Οι δήμοι αυτοί ανέρχονται συνολικώς σε 87. Οι Οι 43 βρίσκονται στην Αττική.

Σημειώνεται πως υπάρχει ένα κρούσμα το οποίο μολύνθηκε είτε στην Αττική είτε στην Τήνο. Το κρούσμα αυτό αναγράφεται ξεχωριστά.

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Αχαρνών (6 κρούσματα)

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (14 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Διονύσου (1 κρούσμα)

Δήμος Κρωπίας (5 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαυρεωτικής (4 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαραθώνος (7 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (15 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παιανίας (5 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παλλήνης (8 κρούσματα)

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου (2 κρούσματα)

Δήμος Σαρωνικού (7 κρούσματα – τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος (21 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ωρωπού (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής (15 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Αμαρουσίου (7 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βριλησσίων (4 κρούσματα)

Δήμος Ηρακλείου (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Κηφισιάς (6 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης (2 κρούσματα)

Δήμος Μεταμόρφωσης (2 κρούσμα)

Δήμος Νέας Ιωνίας (1 κρούσμα)

Δήμος Παπάγου – Χολαργού (5 κρούσματα)

Δήμος Πεντέλης (5 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού (2 κρούσματα)

Δήμος Χαλανδρίου (13 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ασπροπύργου (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (4 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Πετρούπολης (1 κρούσμα)

Δήμος Χαϊδαρίου (1 κρούσμα)

Δήμος Ιλίου (3 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων (9 κρούσματα – τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Γαλατσίου (1 κρούσμα)

Δήμος Ζωγράφου (3 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ηλιουπόλεως (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίου Δημητρίου (1 κρούσμα)

Δήμος Αλίμου (4 κρούσματα)

Δήμος Γλυφάδας (5 κρούσματα)

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης (6 κρούσματα)

Δήμος Καλλιθέας (3 κρούσματα)

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πειραιά (1 κρούσμα)

Δήμος Κορυδαλλού (1 κρούσμα)

Υπό διερεύνηση: 3 κρούσματα (το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας (2 κρούσματα)

Δήμος Παλαμά (6 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σοφάδων (6 κρούσματα – το 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Αγιάς (2 κρούσματα)

Δήμος Κιλελέρ (8 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαρισαίων (42 κρούσματα – τα 22 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τεμπών (6 κρούσματα – τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τυρνάβου (6 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Φαρσάλων (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ελασσόνας (2 κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων (8 κρούσματα – τα 6 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Υπό διερεύνηση: 1 κρούσμα

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Αλεξάνδρειας (9 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βέροιας (16 κρούσματα – τα 7 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας (10 κρούσματα – τα 9 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Δέλτα (4 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Θεσσαλονίκης (4 κρούσματα)

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου (1 κρούσμα)

Δήμος Χαλκηδόνος (4 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Καλαμαριάς (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Έδεσσας (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Πέλλας (18 κρούσματα – τα 14 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σκύδρας (6 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δήμος Δίου – Ολύμπου (6 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Κατερίνης (6 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης (1 κρούσμα)

Δήμος Ηράκλειας (2 κρούσματα)

Δήμος Σερρών (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Δήμος Κιλκίς (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παιονίας (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Δήμος Ευρώτα (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Δήμος Χαλκιδέων (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Δήμος Ρεθύμνης (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων (2 κρούσματα)

Δήμος Ηρακλείου (2 κρούσματα)

Δήμος Μαλεβιζίου (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Δήμος Κομοτηνής (1 κρούσμα)

Δήμος Ιάσμου (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης (2 κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σουφλίου (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Δήμος Λευκάδας (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ή Τήνου*

Δήμος Παλαιού Φαλήρου ή Τήνου* (1 κρούσμα)

Σύνολο χώρας

Υπό διερεύνηση: 1 κρούσμα