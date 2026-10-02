Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Στα φαρμακεία τα νέα «τριδύναμα» εμβόλια

Πρεμιέρα σήμερα (2.10.26) για τα εμβόλια της γρίπης, καθώς από σήμερα ξεκινά ο εμβολιασμός των πολιτών με το Υπουργείο Υγείας να δημοσιεύει τη σχετική εγκύκλιο με τις οδηγίες για την περίοδο 2026-2027, θέτοντας σε πλήρη ετοιμότητα υγειονομικούς και πολίτες.

Η σύσταση για το εμβόλιο της γρίπης θα περιλαμβάνει μόνο τρία στελέχη φέτος. Την ίδια στιγμή, τα επιδημιολογικά δεδομένα υπενθυμίζουν ότι η γρίπη αλλά και γενικότερα οι αναπνευστικοί ιοί βρίσκονται ήδη εδώ. Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ (εβδομάδα 39/2026), η COVID-19 παρουσιάζει μικρή αλλά δυναμική άνοδο στη θετικότητα, ενώ ήδη σημειώθηκε και ένας θάνατος από τον ιό της γρίπης.

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Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία με COVID-19 αυξήθηκαν σε 47 (από 37 την προηγούμενη εβδομάδα).

Η δραστηριότητα της γρίπης προς το παρόν δεν θυμίζει τη περσινή δύσκολη χρονιά, κατά την οποία καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 164 νοσηλείες σε ΜΕΘ.

Ακόμη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα η διασπορά της στην κοινότητα (κάτω του 10%) ωστόσο, έχουμε την τελευταία εβδομάδα 15 εισαγωγές, και ήδη έναν νέο θάνατο.

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Αντιγριπικός εμβολιασμός: Τέλος στο τετραδύναμο εμβόλιο

Τέλος, στην περσινή αναστάτωση με τα είδη των εμβολίων που θα χρησιμοποιηθούν φέτος βάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η σύσταση του αντιγριπικού εμβολίου φέτος θα περιλαμβάνει μόνο τρία στελέχη (τριδύναμα) έναντι των τετραδύναμων και τριδύναμων σκευασμάτων που κυκλοφορούσαν πέρυσι προκαλώντας σύγχυση σε φαρμακοποιούς και πολίτες.

Η μετάβαση αυτή ακολουθεί τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Αιτία είναι η μη ανίχνευση από την περασμένο Μάρτιο της γενεαλογικής γραμμής του ιού τύπου Β (Yamagata), η οποία δεν εντοπίζεται πλέον στην κοινότητα, καθιστώντας περιττή την παρουσία της στη φόρμουλα των εμβολίων.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο:

Συμβατικά τριδύναμα εμβόλια (TIVE, TIVC): Καλύπτουν το γενικό πληθυσμό αυξημένου κινδύνου, ενήλικες άνω των 60 ετών, παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών και εγκύους. Πρόκειται για τα εμβόλια: Vaxigrip TIV, Influvac, Influsplit, Flucelvax, Efluelda, Fluad και Fluenz

Ενισχυμένα τριδύναμα εμβόλια (TIV-HD υψηλής δόσης & aTIV με ανοσοενισχυτικό): Προορίζονται κατά προτεραιότητα για πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και για άτομα 18-64 ετών με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Πρόκειται για τα εμβόλια, Efluelda — TIV-HD, υψηλής δόσης (60 μg ανά στέλεχος) και Fluad — aTIV, με ανοσοενισχυτικό MF59.

Εμβόλια για παιδιά – Κυκλοφορούν δύο τύπων εμβόλια:

Ενέσιμα, αδρανοποιημένα τριδύναμα: π.χ. Vaxigrip TIV, Influvac, Flucelvax. Καλύπτουν τα παιδιά 6 μηνών–5 ετών, αλλά και παιδιά ≥5 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Ρινικό τριδύναμο εμβόλιο ζώντων εξασθενημένων ιών, Fluenz, το οποίο χορηγείται από τη μύτη, ως ρινικό εκνέφωμα, και αφορά παιδιά/εφήβους 2 έως <18 ετών, όταν δεν υπάρχει αντένδειξη.

Η εγκύκλιος τονίζει πώς όταν τα ενισχυμένα εμβόλια δεν είναι διαθέσιμα, ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί και μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε διαθέσιμο αντιγριπικό εμβόλιο.

Τι θα ισχύσει στα φαρμακεία

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα ιδιωτικά φαρμακεία αποτελούν το βασικό πυλώνα πρόσβασης των πολιτών στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Τα συμβατικά αδρανοποιημένα εμβόλια διατίθενται απευθείας από τα φαρμακεία χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή για τους ενήλικες, (με απλή υπόδειξη του ΑΜΚΑ), ενώ η διενέργεια του εμβολιασμού απαιτεί και την ταυτόχρονη καταχώρηση από τον φαρμακοποιό στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.

Αντίθετα, τα ενισχυμένα σκευάσματα (υψηλής δόσης ή με ανοσοενισχυτικό) που αφορούν τους πολίτες άνω των 65 ετών, καθώς και τα σκευάσματα για ειδικές κατηγορίες (όπως μεταμοσχευμένοι ή παιδιά), χορηγούνται μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής ιατρικής συνταγογράφησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, πάντως, η βέλτιστη περίοδος για τον αντιγριπικό εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να αναπτυχθούν τα απαραίτητα αντισώματα (διαδικασία που διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες) πριν από την έναρξη του κύματος έξαρσης.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να συγχορηγηθεί άφοβα ακόμη και την ίδια ημέρα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σε διαφορετικό ανατομικό σημείο.

Πηγή: iatropedia.gr