Σέρρες: «Υπάρχουν κι άλλοι δράστες, κάποιοι φοβούνται» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου που δολοφονήθηκε

Στη φυλακή ανηλίκων θα οδηγηθεί ο 15χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο Άγγελο στις Σέρρες, όπως αποφάσισε το δικαστήριο το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026) μετά την 4ωρη απολογία του δράστη.

Λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η απολογία του 15χρονου, ο οποίος έφυγε από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών από την πίσω πόρτα, ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, έκανε λόγο για περισσότερους δράστες που εμπλέκονται στην δολοφονία του ανήλικου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του θύματος αποτέλεσε ένα μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος στην φίλη του 15χρονου δράστη, πράγμα που τον εξόργισε με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να του προκαλέσει θανάσιμα χτυπήματα σε σώμα και πρόσωπο.

«Η οικογένεια πέρασε βουβά αυτές τις μέρες σε σεβασμό προς τον αδικοχαμένο Άγγελο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία που βρίσκεται σε σοκ. Είδατε το πλήθος ανθρώπων συγγενών, φίλων που ζητούν δικαίωση. Ένα πράγμα που ζητά η οικογένεια είναι η πλήρης διαλεύκανση του στυγερού εγκλήματος. Έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν και έτεροι δράστες. Αυτή τη στιγμή θα λάβουμε το σύνολο της δικογραφίας και η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να διαλευκανθεί το τι έγινε.

Η ιατροδικαστική επισήμως δεν υπάρχει, αλλά έχει διαρρεύσει. Η οικογένεια ζητά να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα, όχι μόνο στις Σέρρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ακούμε συνεχώς για περιστατικά ανάμεσα στα παιδιά. Η οικογένεια ζητά να ανοίξουν στόματα και τα παιδιά να μην φοβούνται να μιλήσουν, όποιο γνωρίζει κάτι να συνεισφέρει στην υπόθεση. Παράλληλα ευθύνη έχει το κράτος γιατί και ο δράστης είναι ένα ανήλικο παιδί με όποια προβλήματα και αν είχε.

Αυτές οι παραλήψεις και η αμέλεια ωστόσο όλου του κρατικού μηχανισμού και των κρατικών μηχανισμών ώστε να μην γίνει τίποτα για να μην προληφθεί κάτι τέτοιο, η οικογένεια ζητά και επιθυμεί να γίνει αγώνας ώστε οι ευθύνες να ακούγονται σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και να αποτυπωθούν και σε δικαστικό επίπεδο» είπε αρχικά ο δικηγόρος της οικογένειας.

Ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, στη συνέχεια και μιλώντας στην εκπομπή Live News, ανέφερε: «Ο βουβός πόνος εκφράστηκε σήμερα από τους φίλους του αδικοχαμένου Άγγελου. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από όσα ακούγονται, Αυτή είναι η άποψη της οικογένειας. Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν. Είναι αδύνατον να καταφερθούν αυτά τα χτυπήματα από ένα μόνο άτομο. Υπάρχουν λεπτομέρειες, που κάποιου φοβούνται να πουν. Ο Άγγελος γύρισε σπίτι του με αυτοκίνητο. Αυτό προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό. Στο αυτοκίνητο ήταν οι δικοί του φίλο».

Από την δική του πλευρά. ο δεύτερος δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Κλειτσιώτης, είπε: «Η ανάκριση ξεκίνησε με την απόφαση την σημερινή της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για τον καθ’ ομολογία δράστη και κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπότε από τωρα και μετά ως νομικοί παραστάτες της οικογένειας θα βοηθήσουμε με ό,τι προβλέπει το ποινικό μας δίκαιο την ανάκριση, τις διοπτρικές αρχές και θα εισφέρουμε οποιοδήποτε στοιχείο έχουμε ή θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε οποιονδήποτε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Την Δευτέρα θα έχουμε τη δικογραφία και θα αρχίσουμε τα αιτήματα τα δικά μας. Στοιχεία έχουμε, τα στόματα πρέπει να ανοίξουν και ανηλίκων και γονέων. Το έγκλημα είναι στυγερό, ένας 17χρονος δολοφονήθηκε από έναν ανήλικο ο οποίος ομολόγησε. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν τα χτυπήματα τα προκάλεσε από μόνος του ο δράστες. Τα αποτελέσματα θα είναι σοκαριστικά και επιμένω».