Σέβη Βολουδάκη για την απώλεια του συζύγου της: Έχω περάσει από τα στάδια του πένθους όχι γραμμικά αλλά κυκλικά

Η Σέβη Βολουδάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια του συζύγου της. Ο Μανούσος Βολουδάκης, όπως είπε, δεν ήταν απλά ο άντρας της αλλά το άλλο μισό της. Δεν περνάει μέρα που να μην τον σκέφτεται, όπως είπε.

Ο βουλευτής Mανούσος Βολουδάκης έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, από καρκίνο, σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η απουσία του ήταν τεράστιο πλήγμα τόσο για την ίδια όσο και για τα τρία παιδιά που απέκτησαν μαζί, τον Γιώργο, τον Σήφη και τη Δάφνη αλλά επέλεξε να χειριστεί τον θρήνο της με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του συζύγου της.

«Όταν γυρίζω σπίτι, τα παιδιά μου μου λένε “πάλι γύρισες στενοχωρημένη;” Ειδικά όταν αφορά το δικό μου αντικείμενο, ασυνόδευτα κι ανήλικα παιδιά» είπε αρχικά η Σέβη Βολουδάκη συνοψίχοντας παρακάτω το έργο της.

«Δεν θα σχολιάσει κανείς έναν άντρα μετά από ομιλία στη Βουλή για το τι φορούσε. Εγώ θυμώμω όταν το πρώτο σχόλιο μπορεί να είναι “τι ωραία που ήσουν σήμερα”. Το δεύτερο σχόλιο είναι “ωραία τα είπες”» συνέχισε.

«Ο Μανούσος δεν ήταν για εμένα ένας σύζυγος. Ήταν το άλλο μου μισό. Ένιωσα σαν έχασα ένα μέλος του σώματός μου. Όταν μου έγινε πρόταση από τον πρωθυπουργό για την πολιτική, ήμουν λίγο “τι δουλειά έχω εγώ;”. Ήθελα να συνεχίσω το έργο του συζύγου μου κι ότι θα ήταν σαν να ακούγεται η φωνή του. Το συζητήσαμε και με τα παιδιά που είμαστε ομάδα και μου είπαν να το κάνεις καλά, όπως το έκανε ο μπαμπάς.

Απευθύνομαι στον σύζυγό μου όχι μεταφυσικά, συνεχόμενα μιλώ στη φωτογραφία του. Τον έχω στο μυαλό μου σε οτιδήποτε αφορά τα παιδιά και σε πράγματα που θα έκανε ο ίδιος. Έχω περάσει από τα στάδια του πένθους όχι γραμμικά αλλά κυκλικά. Τρία χρόνια μετά δεν υπάρχει μέρα να μην περνάει από το μυαλό μου το “γιατί σε εμένα;”. Έχω στο μυαλό μου ότι εκεί που είναι είναι καλά και θα ανταμώσουμε ξανά» εξομολογήθηκε με συγκίνηση η Σέβη Βολουδάκη.

«Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ στον εαυτό μου να πάψω να υπηρετώ το όραμα του Μανούσου. Να κλειστώ. Να γυρίσω την πλάτη σε όσα ήθελε να κάνει και μοιραζόταν μαζί μου με πάθος», είχε αναφέρει στο παρελθόν η νέα υφυπουργός, ανακοινώνοντας την απόφασή της να ασχοληθεί με τα κοινά.