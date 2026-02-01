Συμβαίνει τώρα:
Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε» έγραψε για την περιπέτεια υγείας της

Όλο και καλύτερα η Σία Κοσιώνη που προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και είχα εισαχθεί αμέσως στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου
Σία Κοσιώνη
Σία Κοσιώνη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σία Κοσιώνη αναρρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και όπως φαίνεται μετράει αντίστροφα για να πάρει το πολυπόθητο εξιτήριο και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ περιμένει τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων που θα κάνει, για να μάθει αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Δίπλα της βρίσκεται διαρκώς ο Κώστας Μπακογιάννης, με την δημοσιογράφο να παραμένει σταθερά αισιόδοξη.

Στην ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (01-02-2026) η Σία Κοσιώνη έγραψε χαρακτηριστικά για την περιπέτεια υγείας της: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε». Η ίδια αισθάνεται καθημερινά όλο και καλύτερα. Την αγωνία των δικών της ανθρώπων, έχει διαδεχτεί πλέον η ανακούφιση. 

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη
Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

Στόχος της ιατρικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί εάν η κλινική της εικόνα επιτρέπει την έκδοση εξιτηρίου, ώστε η Σία Κοσιώνη να μπορέσει να συνεχίσει την αποθεραπεία της στο σπίτι. Μέχρι τότε εξακολουθεί να βρίσκεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.

