Σία Κοσιώνη: Παραμένει στην εντατική με σημάδια βελτίωσης

Καλύτερα είναι στην υγεία της η Σία Κοσιώνη, η οποία από την Πέμπτη (22.01.2026) νοσηλεύεται με πνευμονία σε γνωστό νοσοκομείο της Αττικής.

Η Σία Κοσιώνη, η οποία διαγνώστηκε με πνευμονία από πνευμονιόκοκκο, παρουσιάζει αισθητή βελτίωση τα τελευταία εικοσιτετράωρα, γεγονός που επιτρέπει στους θεράποντες ιατρούς να αισιοδοξούν για την ταχεία ανάρρωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (22.01.2025) όταν η Σία Κοσιώνη έφτασε στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ στο Φάληρο για να προετοιμαστεί για την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εκδηλώσει υψηλό πυρετό και έντονη δύσπνοια -φορώντας μάλιστα προστατευτική μάσκα για προληπτικούς λόγους- η ίδια επιχείρησε να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά της.

Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία την ώρα που βρισκόταν στο τμήμα του μακιγιάζ. Ένας έντονος πόνος στο στήθος κατέστησε αδύνατη την παρουσία της στο δελτίο, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο Metropolitan, το οποίο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τον τηλεοπτικό σταθμό. Λόγω του έκτακτου περιστατικού, η Χριστίνα Βίδου εκλήθη εσπευσμένα να αντικαταστήσει τη συνάδελφό της στην παρουσίαση του δελτίου.

«Η Σία εισήχθη προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η στενή παρακολούθηση της αναπνευστικής της λειτουργίας. Της χορηγήθηκε άμεσα ισχυρή αντιβιοτική αγωγή προκειμένου να καταπολεμηθεί το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου που προκάλεσε τη λοίμωξη. Είναι ήδη καλύτερα στην υγεία της», αναφέρουν στο iatropedia.gr πηγές από το περιβάλλον του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πορεία της ανάρρωσης από την πνευμονία στο Μετροπόλιταν

Τα νέα από το απόγευμα του Σαββάτου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η δημοσιογράφος άρχισε να ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή, με τα συμπτώματα να υποχωρούν σταδιακά.

Ο πυρετός έχει υποχωρήσει και η αναπνοή της έχει σταθεροποιηθεί, ενώ άρχισε ήδη να τρέφεται κανονικά, επιλέγοντας μια ελαφριά σούπα για το πρώτο της γεύμα μετά την περιπέτεια.

Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι, ποντάροντας στον νεαρό και δυνατό οργανισμό της παρουσιάστριας.

Αυτή τη στιγμή, η ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το σχήμα της αντιβίωσης εντός του νοσοκομείου και, εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εμπλοκή, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στα επόμενα ένα με δύο εικοσιτετράωρα, όπως λένε οι ίδιες πηγές στο iatropedia.gr.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που οδήγησε τη δημοσιογράφο στη ΜΕΘ

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι ένα βακτήριο που αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως. Παρόλο που μπορεί να προκαλέσει ήπιες καταστάσεις, όπως ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα, η ικανότητά του να εισχωρεί στους πνεύμονες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη.

Ο πνευμονιόκοκκος μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων από την αναπνοή, τον βήχα ή το φτάρνισμα. Στις περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης, η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς το μικρόβιο μπορεί να προκαλέσει έντονη φλεγμονώδη απόκριση, οδηγώντας σε υψηλό πυρετό, ρίγη και έντονη δύσπνοια.

Η προληπτική εισαγωγή σε ΜΕΘ σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται συχνά απαραίτητη για τη διασφάλιση της οξυγόνωσης του οργανισμού μέχρι να δράσει η φαρμακευτική αγωγή.

Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη – iatropedia.gr