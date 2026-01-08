Σήμερα Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Την Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Με την «Κιβωτό της Ορθοδοξίας» που κυκλοφορεί, την Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου, μόνο με 4 Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα εξαιρετικό Οδοιπορικό Προσκύνημα για να επιλεξετε, με πλούσια εικονογραφία και κατατοπισιτκές πληροφορίες για τα Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας,

Ιεροσόλυμα, Σινά, Πόντος, Καππαδοκία

Διαβάστε ακόμη: