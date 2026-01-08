Συμβαίνει τώρα:
Σήμερα Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Την Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Με την «Κιβωτό της Ορθοδοξίας» που κυκλοφορεί, την Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου, μόνο με 4 Ε.

Ένα εξαιρετικό Οδοιπορικό Προσκύνημα για να επιλεξετε, με πλούσια εικονογραφία και κατατοπισιτκές πληροφορίες για τα Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας,

Ιεροσόλυμα, Σινά, Πόντος, Καππαδοκία

  • Ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος στην «Κ.τ.Ο.» για τα πλήγματα που δέχεται η Οικογένεια και η εκκλησιαστική λατρευτική Κοινότητα – Η Οικογένεια σήμερα βάλλεται
  • Σπάρτης Ευστάθιος: Να εστιάσουμε στη θυσιαστική αγάπη
  • -Κηφισίας Κύριλλος: Η υλική πρόοδος να συμβαδίζει με την ηθική 
  • -Κερκύρας Νεκτάριος: Οι Άρχοντες να έχουν διακονία ευσυνείδητη 
  • -ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ζιμπάμπουε Σεραφείμ: Η ακραία φτώχεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ιεραποστολή 

Ελλάδα
