Ελλάδα

Φωτιά στον Κουβαρά: Την προκάλεσαν σπινθήρες από καλώδια σε κολόνα ρεύματος

Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά
Στιγμιότυπο από τη φωτιά στον Κουβαρά
Στιγμιότυπο από τη φωτιά στον Κουβαρά / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Καραγιάννης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων του Κουβαρά οι οποίοι αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά.

Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά στον Κουβαρά, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα.

Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, για αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους.

Μετά την παραπάνω διαπίστωση ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και την Τρίτη θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
125
105
99
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάρος: Το βιντεοληπτικό υλικό θα λύσει τους γρίφους για τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού – «Θα αποδείξει όσα περιγράφω» λέει ο πατέρας
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το αν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη στο beach bar και αν η επιχείρηση, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo