Σκιάθος: Αρνείται ο 23χρονος Σουηδός ότι βίασε την 17χρονη – Αρνήθηκε την εξέταση DNA η ανήλικη

Ο 23χρονος Σουηδός αρνείται τις κατηγορίες περί βιασμού της 17χρονης σε δωμάτιο βίλας στη Σκιάθο το βράδυ της 7ης Αυγούστου. Αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου.

Ο νεαρός Σουηδός ισχυρίζεται ότι η παρέα της 17χρονης τον ακολούθησε στη βίλα ιδιοκτησίας φίλου του στη Σκιάθο και έκαναν μαζί μπάνιο στην πισίνα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο 23χρονος και η ανήλικη πήγαν στο ίδιο δωμάτιο για να κοιμηθούν, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε σωματική επαφή.

Σύμφωνα με τα gegonotanews.gr, η 17χρονη αρνήθηκε και την εξέταση DNA, ενώ νωρίτερα είχε αρνηθεί να υποβληθεί και σε ιατροδικαστική εξέταση.

Το χρονικό

Η ανήλικη που βρέθηκε στη Σκιάθο για διακοπές με τις φίλες της και γνωρίστηκε με τον 23χρονο και την παρέα του σε μπαρ, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού χωρίς διεισδυτικό σεξ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 17χρονη δεν έφερε τραύματα ή σημάδια βίας και αρνήθηκε την ιατροδικαστική εξέταση. Ο νεαρός Σουηδός, ο οποίος αρνήθηκε πως υπήρξε οποιαδήποτε μορφή βίας εις βάρος της 17χρονης, ισχυρίστηκε ότι ήρθαν σε επαφή με τη θέλησή της, καθώς τον ακολούθησε σε δωμάτιο της βίλας.

Ο νεαρός μετά την καταγγελία, συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Σκιάθου και η νεαρή οδήγησε τους αστυνομικούς στη βίλα.