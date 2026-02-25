Σκύρος: Νεκρός 46χρονος από ανακοπή – Πήγε στο Κέντρο Υγείας με πόνο στο στήθος και διέγνωσαν πνευμονία

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό ιατρικής αμέλειας σύμφωνα με καταγγελία, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή (20.02.2026) και κατέληξε να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γιατρός που βρισκόταν στο ιατρείο στη Σκύρο, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για επιπλέον εξετάσεις.

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε “τέτοια ώρα ήρθες;” και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου στο Mega.

«Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά», πρόσθεσε ακόμη η γυναίκα.

Την Καθαρά Δευτέρα 23.02.2026, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια και τελικά πήρε το πλοίο για Κύμη και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.

Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί ο άνδρας είχε υποστεί έμφραγμα, με τον 46χρονο πατέρα ενός παιδιού δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.