Ελλάδα

Σκύρος: Νεκρός 46χρονος από ανακοπή – Πήγε στο Κέντρο Υγείας με πόνο στο στήθος και διέγνωσαν πνευμονία

Σύμφωνα με καταγγελία, η γιατρός που τον εξέτασε έδειξε αδιαφορία που στοίχισε τη ζωή του άνδρα
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό ιατρικής αμέλειας σύμφωνα με καταγγελία, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή (20.02.2026) και κατέληξε να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γιατρός που βρισκόταν στο ιατρείο στη Σκύρο, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για επιπλέον εξετάσεις.

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε “τέτοια ώρα ήρθες;” και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου στο Mega.

«Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά», πρόσθεσε ακόμη η γυναίκα.

Την Καθαρά Δευτέρα 23.02.2026, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια και τελικά πήρε το πλοίο για Κύμη και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.

Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί ο άνδρας είχε υποστεί έμφραγμα, με τον 46χρονο πατέρα ενός παιδιού δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή.

 

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα αναμένεται να ρίξει η νεκροψίανεκροτομή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
61
47
44
42
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Ύδρα επέστρεψε στη δεκαετία του ’80 για την ταινία του Μπραντ Πιτ – Ένα απέραντο στούντιο το λιμάνι
Το σκηνικό στο λιμάνι της Ύδρας θυμίζει πραγματικά την δεκαετία του '80 όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr, με καταστήματα να έχουν στο τιμοκατάλογό τους δραχμές και όχι ευρώ
Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα 6
Newsit logo
Newsit logo