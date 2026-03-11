Σοφία Χρηστίδου: «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα» λέει το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της καθηγήτριας

Σάλο έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο ο θάνατος της καθηγήτριας που έφυγε από τη ζωή μετά από εγκεφαλικό.

Η υπόθεσή θανάτου της καθηγήτριας, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με μαρτυρίες από τη Θεσσαλονίκη να βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς γίνεται λόγος για πιέσεις και bullying που υπέστη για πολύ καιρό η άτυχη γυναίκα, κυρίως από τους μαθητές της.

Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (07.03.2026), έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθούν πρόωρα και βεβιασμένα συμπεράσματα γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».

Υπενθυμίζεται πως για τις συνθήκες θανάτου της 57χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό, διεξάγονται έρευνες τόσο σε εισαγγελικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. με το υπουργείο Παιδείας να έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).