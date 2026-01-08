Ελλάδα

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι – 2 νεκροί

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υπέκυψαν στα τραύματά τους παρά τις προσπάθειες των γιατρών - Νεαρής ηλικίας τα 2 θύματα
Ανανεώθηκε πριν 39 λεπτά
Αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν 2 άτομα μετά από σοβαρό τροχαίο που είχαν στην Κόρινθο, την Πέμπτη (08.01.2026). Λίγη ώρα μετά, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε στα Εξαμίλια Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε σπίτι, σπάζοντας πρώτα την μάντρα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.

Αυτοκίνητο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά 2 άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφεραν. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, γύρω 20 χρόνων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Πληροφορίες από korinthostv.gr 

