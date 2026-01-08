Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι – 2 νεκροί

Στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν 2 άτομα μετά από σοβαρό τροχαίο που είχαν στην Κόρινθο, την Πέμπτη (08.01.2026). Λίγη ώρα μετά, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε στα Εξαμίλια Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε σπίτι, σπάζοντας πρώτα την μάντρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά 2 άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφεραν. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, γύρω 20 χρόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Πληροφορίες από korinthostv.gr