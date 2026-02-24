Σοκαριστικό τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (24/02/2026) στη λεωφόρο Συγγρού με έναν οδηγό μηχανής να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο έγινε ανάμεσα σε δυο οχήματα, μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο, που κινούνταν στη Λεωφόρο Συγγρού. Ο μοτοσικλετιστής φαίνεται να επιχειρεί να συνεχίσει ευθεία, ενώ το ΙΧ να στρίψει δεξιά με κατεύθυνση προς τη Λάμπρου Κατσώνη και τότε συνέβη η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, να εκσφενδονιστεί από την μηχανή και να πέσει πάνω σε κολώνα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.

Οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει τον σφυγμό, όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και έπεφτε.

Ο μοτοσικλετιστής έφυγε από το σημείο χωρίς τις αισθήσεις του, και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν έχει τραυματιστεί, παραμένει σε κατάσταση σοκ.