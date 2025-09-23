Σουφλί: Τρένο παρέσυρε φορτηγό στο κέντρο της πόλης – Δείτε φωτογραφίες

Πανικός επικράτησε αργά το πρωί της Τρίτης (23.9.2025) όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τρένο παρέσυρε φορτηγάκι σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο στο Σουφλί παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση που δε διαθέτει προστατευτικές μπάρες.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με το evros-news ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής δεν τραυματίστηκε, ενώ κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο.