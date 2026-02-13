Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε φανάρι και τούμπαρε – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Στο σημείο έσπευσε γερανός για να απομακρύνει το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.02.2026) στη Θεσσαλονίκη όπου ένα αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε φανάρι. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στις εικόνες, αναποδογύρισε και ακινητοποιήθηκε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και στον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Πέρα από τον τραυματισμό του, προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο αλλά και στο φανάρι που λόγω της πρόσκρουσης, έσπασε στα δύο.

Στο σημείο βρέθηκε και γερανός ώστε να απομακρύνει το αυτοκίνητο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

