Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία οδό στα Γιάννενα: Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τρία παιδιά

Όλοι οι άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και δέχονται ιατρική φροντίδα χωρίς να υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για το αν κινδυνεύει η ζωή τους
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα, Πέμπτη (4/9/2025), στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Λαδοχωρίου στα Γιάννενα όπου 5 άτομα τραυματίστηκαν. Τα τρία άτομα από τα πέντε ήταν παιδιά και όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο ατύχημα στα Γιάννενα προκλήθηκε από την σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ατόμων εκ των οποίων τα 3 είναι παιδιά.  Όλοι οι τραυματίες οδηγήθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση, ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα άρχισε να βγάζει καπνούς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο, ο καπνός σταμάτησε να εκλύεται μετά από λίγο, χωρίς να αναφλεγεί το όχημα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διακομιδή των τραυματιών.

Πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο προληπτικά και τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

