Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο και παρέσυρε διερχόμενο αμάξι

Ακόμα ένα σκληρό τροχαίο συνέβη στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο σήμερα (8/1/2026) το μεσημέρι, όταν αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι και παρέσυρε διερχόμενο όχημα.

Από το τροχαίο στο Ηράκλειο τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Και οι δύο τραυματίες φέρουν τραύματα στον αυχένα και στα άκρα τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν 70χρονο άνδρα και έναν 39χρονο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη, «οι τραυματίες υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία».

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον οδηγό του ασημί αυτοκινήτου να εγκλωβίζεται στο όχημα του. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και το ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.