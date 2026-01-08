Συμβαίνει τώρα:
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο και παρέσυρε διερχόμενο αμάξι

Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες με χτυπήματα στον αυχένα και τα άκρα
τροχαίο
Το σημείο του τροχαίο στο Ηράκλειο / Φωτό patris.gr

Ακόμα ένα σκληρό τροχαίο συνέβη στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο σήμερα (8/1/2026) το μεσημέρι, όταν αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι και παρέσυρε διερχόμενο όχημα.

Από το τροχαίο στο Ηράκλειο τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Και οι δύο τραυματίες φέρουν τραύματα στον αυχένα και στα άκρα τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν 70χρονο άνδρα και έναν 39χρονο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη, «οι τραυματίες υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία».

Το σημείο του τροχαίο στο Ηράκλειο
Το σημείο του τροχαίου στο Ηράκλειο / Φωτό patris.gr
τροχαίο
Το σημείο του τροχαίου στο Ηράκλειο / Φωτό patris.gr
τροχαίο
Η πυροσβεστική στο σημείο του τροχαίου στο Ηράκλειο / Φωτό patris.gr

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον οδηγό του ασημί αυτοκινήτου να εγκλωβίζεται στο όχημα του. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και το ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ελλάδα
