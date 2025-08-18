Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Μεταφέρθηκε σε θεραπευτήριο της Αθήνας το θύμα

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται άνδρας ο οποίος επιτέθηκε άγρια σε 18χρονο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στις Σπέτσες. Ο ξυλοδαρμός φαίνεται πως έγινε για τα μάτια μίας γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, έξω από νυχτερινό μαγαζί στις Σπέτσες. Τότε η παρέα του θύματος και του δράστη ξεκίνησαν να λογομαχούν με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει γρήγορα εκτός ελέγχου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο 18χρονος να δεχθεί άγρια χτυπήματα και να τραυματιστεί στο κεφάλι και να σπάσει η γνάθος του. Κανείς από τους αυτόπτες μάρτυρες δεν κατάλαβε πως η λογομαχία ξέφυγε και εκτυλίχθηκε ο άγριος ξυλοδαρμός.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στις Σπέτσες για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Εκεί μάλιστα διαπιστώθηκε και το κάταγμα στη γνάθο του, αναφέρει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» του Mega.

Το θύμα την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα, όπου και έκανε εξετάσεις.

Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, η οποία θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα.