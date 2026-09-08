Σπουδές ναυτιλίας στο BCA College: Η απάντηση στις νέες απαιτήσεις

Η Ελλάδα είναι παραδοσιακά ναυτιλιακή δύναμη. Και η ναυτιλία ένας τομέας που προσφέρει ασφάλεια και ευκαιρίες καριέρας.

Πέρα από ένας ισχυρός κλάδος, η ναυτιλία για την Ελλάδα είναι μια παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά. Αλλά σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, αλλάζει και το ναυτιλιακό μοντέλο. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες και διεθνείς συνθήκες που απαιτούν και νέα skills.

Πλέον, η ναυτιλία περνά στη μορφή των οργανωμένων επιχειρήσεων με εξειδικευμένα τμήματα και επαγγελματίες που εργάζονται τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η διαχείριση ενός σύγχρονου πλοίου απαιτεί πλέον πολύ περισσότερα από ναυτική εμπειρία, που ούτως ή άλλως περισσεύει στην Ελλάδα.

Πίσω από κάθε πλοίο υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Από τα πληρώματα και τους ανθρώπους της θάλασσας, μέχρι τα στελέχη που εργάζονται στα ναυτιλιακά γραφεία και διαχειρίζονται καθημερινά οικονομικές, εμπορικές και τεχνικές αποφάσεις.

Γι’ αυτό και η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσουν οι Έλληνες να πρωταγωνιστούν στα διεθνή ύδατα. Το BCA College, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ανώτατη εκπαίδευση και σημαντική εμπειρία στις ναυτιλιακές σπουδές, έρχεται να σε απαντήσει σε όλες τις νέες απαιτήσεις.

Τρανό παράδειγμα ο Αρτέμιος Αλιφραγκής, ένας άνθρωπος που το 2004 επέλεξε να επενδύσει στις σπουδές του για να μπορέσει να εξελιχθεί περισσότερο στον κλάδο. Ξεκίνησε ως φοιτητής στα έδρανα του BCA College και σήμερα είναι καθηγητής, μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις που του προσέφεραν οι σπουδές του στους νέους σπουδαστές.

Φοιτητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν να εκπαιδευτούν στα ναυτιλιακά, στην χώρα που είναι γνωστή για την ναυτιλία. Σύνθημα του BCA College είναι η σύνδεση των πανεπιστημιακών σπουδών με την αγορά εργασίας. Με το πρόγραμμα BSc Shipping, το BCA College εστιάζει στη δημιουργία στελεχών έτοιμων για τον σύγχρονο ναυτιλιακό κόσμο.

Με σπουδές που συνδυάζουν σφαιρική κάλυψη των ναυτιλιακών λειτουργιών, έντονη ενασχόληση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις ψηφιακές τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τη ναυτιλία, εκμάθηση ξένων γλωσσών ως στρατηγικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό των σπουδαστών, επαφή με την αγορά εργασίας μέσω σεμιναρίων από υψηλόβαθμα στελέχη, επισκέψεων σε ναυτιλιακές εταιρείες, συνεδρίων και Career Days με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών και πρακτική εξάσκηση σε Training Centers και σεμινάρια πιστοποίησης όπως ISM Code.

Ως επίσημο branch campus του University of West London στην Ελλάδα, το BCA φέρνει τη μακρά ακαδημαϊκή του παράδοση και την ηγετική του θέση στη ναυτιλιακή εκπαίδευση στο διεθνές προσκήνιο, προσφέροντας:

Μεταπτυχιακά προγράμματα αιχμής σε ναυτιλιακή διοίκηση, κυβερνοασφάλεια και διαχείριση ναυπηγικών έργων.

Executive training για ανώτερα στελέχη που θέλουν να εξελίξουν τις δεξιότητές τους στο πιο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πρωτοποριακή έρευνα στους τομείς της απανθρακοποίησης, της ψηφιοποίησης, των νέων τεχνολογιών και της ναυτιλιακής πολιτικής.

Σε μια εποχή που η ναυτιλία αλλάζει, η γνώση, η εξειδίκευση και η διεθνής εμπειρία αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εφόδιο για τη νέα γενιά στελεχών που θα οδηγήσει τον κλάδο στην επόμενη ημέρα.