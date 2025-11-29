Σπύρος Μερτζανίδης: «Κρεμάει» τη σφυρίχτρα του μετά από 35 χρόνια ένας από τους πιο αγαπητούς τροχονόμους της Αττικής

Ο Σπύρος Μερτζανίδης για 35 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε ως πεζός τροχονόμος στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη πολυσύχναστη διασταύρωση των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας.

Ύστερα από αμέτρητες βάρδιες και δυσκολίες, ο Σπύρος Μερτζανίδης «κρεμάει» τη σφυρίχτρα του και αποσύρεται από την ενεργό δράση, αφήνοντας στη θέση του τροχονόμου τον γιο του, Κωνσταντίνο, ο οποίος εργάζεται στην ίδια υπηρεσία της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Τροχαία βοήθησε στην ομαλή κίνηση των δρόμων, ενώ όσοι τον γνώριζαν τον χαρακτήριζαν πάντα σοβαρό και μετρημένο, κοινωνικό, φιλικό και ευγενικό.

Μάλιστα, στην τελευταία του βάρδια ο Σπύρος Μερτζανίδης δεν ήταν μόνος. Πλήθος συναδέλφων του και κατοίκων της Αθήνας, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή πήγαν ώστε να τον αποχαιρετήσουν το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025), στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή.

Παράλληλα, η ηγεσία της υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Παρόντες στη συνάντηση ήταν και συνάδελφοί του τροχονόμοι της ίδιας υπηρεσίας οι οποίοι κι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν.

Η Μαρίνα Μπούρα υπηρέτησε 23 συναπτά έτη ως πεζός τροχόνομος έξω από τα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και ο Ηλίας Πράππας υπηρέτησε 25 έτη ως πεζός και εποχούμενος τροχονόμος σε καίριες διασταυρώσεις της Αθήνας στην ίδια υπηρεσία.