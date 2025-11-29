Ελλάδα

Σπύρος Μερτζανίδης: «Κρεμάει» τη σφυρίχτρα του μετά από 35 χρόνια ένας από τους πιο αγαπητούς τροχονόμους της Αττικής

Εργάστηκε στην πολυσύχναστη διασταύρωση των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας
Ο Σπύρος Μερτζανίδης / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Ο Σπύρος Μερτζανίδης για 35 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε ως πεζός τροχονόμος στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη πολυσύχναστη διασταύρωση των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας. 

Ύστερα από αμέτρητες βάρδιες και δυσκολίες, ο Σπύρος Μερτζανίδης «κρεμάει» τη σφυρίχτρα του και αποσύρεται από την ενεργό δράση, αφήνοντας στη θέση του τροχονόμου τον γιο του, Κωνσταντίνο, ο οποίος εργάζεται στην ίδια υπηρεσία της Αθήνας.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης με φίλους και συναδέλφους / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Τροχαία βοήθησε στην ομαλή κίνηση των δρόμων, ενώ όσοι τον γνώριζαν τον χαρακτήριζαν πάντα σοβαρό και μετρημένο, κοινωνικό, φιλικό και ευγενικό.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης βραβεύτηκε για το έργο του στην Τροχαία / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Μάλιστα, στην τελευταία του βάρδια ο Σπύρος Μερτζανίδης δεν ήταν μόνος. Πλήθος συναδέλφων του και κατοίκων της Αθήνας, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή πήγαν ώστε να τον αποχαιρετήσουν το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025), στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης ήταν για 35 πεζός τροχονόμος / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Παράλληλα, η ηγεσία της υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Παρόντες στη συνάντηση ήταν και συνάδελφοί του τροχονόμοι της ίδιας υπηρεσίας οι οποίοι κι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης εν ώρα δράσης / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Η Μαρίνα Μπούρα υπηρέτησε 23 συναπτά έτη ως πεζός τροχόνομος έξω από τα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και ο Ηλίας Πράππας υπηρέτησε 25 έτη ως πεζός και εποχούμενος τροχονόμος σε καίριες διασταυρώσεις της Αθήνας στην ίδια υπηρεσία. 

