Ελλάδα

Στα 130 χλμ την ώρα οι ριπές του ανέμου στην Κάρυστο, στα 112 στη Πεντέλη – Οι 8 «κόκκινες» περιοχές

Παξιμάδα Καρύστου και Πεντέλη Κορυφή οι δύο περιοχές με τους πιο θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα - Δείτε αναλυτικά
Θάλασσα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Θυελλώδεις οι άνεμοι που πνέουν σήμερα (01.08.2026) στη χώρα, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα. Σταθμοί του METEO κατέγραψαν το ανεμολογικό πεδίο, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, δείχνοντας πως η Παξιμάδα Καρύστου σφυροκοπείται από ριπές που αγγίζουν τα 130 χλμ την ώρα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα είναι οι μανιασμένοι άνεμοι που τοπικά θα αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Στο μεταξύ οι φωτιές σε Βοιωτία, Αχαΐα και Ρέθυμνο μαίνονται ακόμα αν και πετούν κανονικά τα εναέρια μέσα, χωρίς να σταματούν τις ρίψεις νερού.

Το meteo.gr δημοσίευσε σήμερα χάρτη με το ανεμολογικό πεδίο στην χώρα μας, γνωστοποιώντας τις 8 περιοχές που πλήττονται περισσότερα από τους ανέμους.

Πέρα από την Παξιμάδα Καρύστου όπου οι ριπές αγγίζουν τα 130 χλμ την ώρα, στην Πεντέλη οι ριπές φτάνουν τα 112 χλμ την ώρα ενώ στην Μαριού Ρεθύμνου τα 96.

Δείτε στο live του newsit.gr τι συμβαίνει τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά:

  • Παξιμάδα Καρύστου: 130
  • Πεντέλη Κορυφή: 112
  • Μαριού Ρεθύμνου: 96
  • Κάρυστος: 93
  • Παρνασσός: 88
  • Πεντέλη: 88
  • Ροδόπη: 86
  • Πεντέλη: 86
anemoi kairos

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος για φωτιά σε Αττική και Εύβοια ενώ «πορτοκαλί συναγερμός» σημειώνεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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