ΜΜΜ: 100 ευρώ πρόστιμο για όσους δεν κόβουν εισιτήριο και ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές

Ξεκινά από αύριο Σάββατο (29.05.2026) στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα νέα πρόστιμα για όσους δεν χτυπάνε το εισιτήριο τους ενώ ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την προστασία του προσωπικού των ΜΜΜ. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών είχε υπερψηφιστεί στη Βουλή τη Δευτέρα (23.03.2026) και ξεκινάει η εφαρμογή του με στόχο την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την προστασία των ελεγκτών από επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, εισάγεται ενιαίο πλαίσιο ελέγχου και το πρόστιμο για τη μη κατοχή εισιτηρίου αυξάνεται κατά 30 ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 100 ευρώ (από 72 ευρώ), για μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Ποινές και για επιθέσεις σε ελεγκτές στα ΜΜΜ

Οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία του προσωπικού των ΜΜΜ:

Ενισχύουν την αποτροπή περιστατικών βίας, με σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Θεωρούν τις επιθέσεις ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών.

Επιτρέπουν την αυτεπάγγελτη δίωξη των δραστών

Κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς

Για πρώτη φορά, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες φθορών σε μέσα και υποδομές. Αντί χρηματικής ποινής, οι υπαίτιοι θα συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών, όπως καθαρισμούς, επισκευές και συναφείς εργασίες στους χώρους και οχήματα του συγκοινωνιακού φορέα.

Κάμερες ΑΙ για επιβάτες χωρίς εισιτήριο

Πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη της εισιτηριοδιαφυγής από επιβάτες που εισέρχονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) χωρίς να επικυρώνουν εισιτήριο, εισήγαγε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πρώτη κάμερα με AI, όπως έδειξε και το Star και παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, με τον Στέλιο Σακαρέτσιο, σε εκδήλωση για τις αστικές συγκοινωνίες, να αναφέρει: «εάν δείτε σε αυτό το βίντεο, υπάρχει το φαινόμενο όπου ένας επιβάτης μπαίνει στο μετρό χωρίς να επικυρώσει εισιτήριο, από κάποιον που έχει προηγηθεί».