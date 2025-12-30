ΣτΕ για τα συμβόλαια υγείας: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα, υπό προϋποθέσεις

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), «ανοίγει» ο δρόμος για τη μονομερή αύξηση των ασφαλίστρων υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η απόφαση – επί δύο προσφυγών- του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κρίνεται ως πολύ σοβαρή, καθώς το ΣτΕ δίνει το περιθώριο στις ασφαλιστικές εταιρείες να μετατρέπουν επί τα χειρω τα συμβόλαια υγείας, επιβαρύνοντας σημαντικά την τσέπη των ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, το ΣτΕ με την υπ’ αριθμόν 2196/2025 απόφασή του, με προεδρεύουσα την Μ. Καραμανώφ και εισηγήτρια την Δ. Μαυροπόδη, «επιβεβαίωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα στις συμβάσεις υγείας, ώστε αυτά να παραμένουν επαρκή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης». Κατά το σκεπτικό των Συμβούλων Επικρατείας, «για να είναι νόμιμη η ρήτρα που προβλέπει αυτές τις αυξήσεις, πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις», να είναι σαφή και κατανοητά τα κριτήρια της σύμβασης και να έχει προηγηθεί επαρκής ενημέρωση του ασφαλισμένου.

Η απόφαση έκανε δεκτές τις προσφυγές δύο ασφαλισμένων, κατά των ασφαλιστικών εταιρειών που τους είχαν υπερχρεώσει, με το σκεπτικό ότι δεν τηρήθηκαν τα παρακάτω κριτήρια:

«1. Σαφή και κατανοητά κριτήρια: Η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο που ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες. Τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριμένα, εύλογα και κατά το δυνατόν ορισμένα. Ακόμα και αν τα κριτήρια βασίζονται σε εσω-τερικά τεχνικοοικονομικά δεδομένα της ασφαλιστικής εταιρείας που δεν είναι δημόσια προσβάσιμα ή σε δεδομένα σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών υγείας που δεν προ-κύπτουν από δημόσιους δείκτες, η ρήτρα μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη εφόσον η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στον ασφαλισμένο τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να ελέγξει την αναπροσαρμογή.

Επαρκής ενημέρωση: Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τόσο πριν υπογράψει τη σύμβαση όσο και κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ώστε να μπορεί να επαληθεύει αν οι αυξήσεις γίνονται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια και να ασκεί τα δικαιώματά του.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι:

-Η ρήτρα δεν είναι αυτόματα αδιαφανής ή καταχρηστική μόνο επειδή δεν καθορίζει το ακριβές ποσό μελλοντικών αυξήσεων, δεν θέτει ανώτατο όριο ή δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να υπολογίσει ακριβώς τις αυξήσεις εκ των προτέρων.

-Για να είναι έγκυρη, η ρήτρα πρέπει να περιγράφει σαφώς τον τρόπο λειτουργίας της αναπροσαρμογής, με δυνατότητα ανάλυσης και επεξήγησης κατά τις διαπραγματεύσεις, ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί να ελέγχει κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι οι αυξήσεις γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η εταιρεία πρέπει να δεσμεύεται να παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση πριν ενεργοποιηθεί η ρήτρα.

Καθώς οι ρήτρες που εξετάστηκαν, εν προκειμένω, δεν πληρούσαν αυτές τις απαιτήσεις δια-φάνειας, το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου με την οποία αυτές είχαν χαρακτηριστεί ως καταχρηστικές».