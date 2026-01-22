Στέφανος Παπαδόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση

Από το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που υπέβαλε ο Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις εντός εργασιακού χώρου.

Την Τετάρτη ο 21χρονος τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και μία ημέρα αργότερα προβλήθηκαν στον «αέρα» οι δηλώσεις του. Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι έχει περάσει από το μυαλό του να αποσύρει τη μήνυση.

«Κοίτα, είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να ορθοποδήσω. Δεν θα σου πω πως είμαι κάθε μέρα καλά, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάω τον εαυτό μου το βράδυ στον καθρέφτη πριν ξαπλώσω και να λέω “κοιμήσου ήσυχος”», απάντησε αρχικά ο τραγουδιστής όταν ερωτήθηκε για την ψυχική του κατάσταση.

«Η αλήθεια είναι πως μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση. Όταν μιλάς για ένα σου βίωμα και έχεις τόσο πολύ πόλεμο, σε λυγίζει καλώς ή κακώς. Ο κόσμος κρίνει πολύ εύκολα και πολύ αυστηρά, χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρο. Εμένα η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε “όταν κλείνει μια πόρτα, ποτέ μην κόβεις το χέρι σου για κανέναν”. Εντάξει, εγώ επειδή δεν έχω το ίδιο κύρος από τη στιγμή που δεν έχω την ίδια δισκογραφία, δεν είμαι στα σπίτια του κόσμου, είναι πασιφανές ότι θα με κρίνουν πιο αυστηρά και πιο δύσπιστα.

Από τη μέρα που έκανα τη μήνυση και μετά, με πλησίασε πολύς κόσμος μέσω των social να μου πει τη δικιά του ιστορία. Μου εκμυστηρεύτηκαν τις δικές τους ιστορίες που είχαν να κάνουν είτε με μαέστρους, με μάνατζερ, μαγαζάτορες, αλλά και άλλους συναδέλφους. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό που με πληγώνει; Ότι δεν μιλάνε. Και δεν μιλάνε όχι επειδή δεν έχουν κάτι να πουν, επειδή είδαν την αντιμετώπιση που είχα εγώ», παραδέχτηκε ακόμα ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Τέλος ο 21χρονος δήλωσε ότι αν και όταν του γίνει μήνυση από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη για συκοφαντική δυσφήμιση θα είναι σε θέση να απαντήσει αν τον φοβίζει αυτή η εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένο να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές το υπόμνημα στο πλαίσιο της προανάκρισης, ωστόσο λόγω φόρτου εργασίας του συνηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, αυτό δεν έγινε και θα ζητηθεί προθεσμία για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Επίσης, ο εισαγγελέας ζητά να μάθει συγκεκριμένες ημέρες αλλά και ώρες στις οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα περιστατικά, αλλά και μια πιο λεπτομερή περιγραφή των χειρονομιών που φέρεται να έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε βάρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, τόσο στο καμαρίνι όπως έχει ειπωθεί, αλλά και στον χώρο γενικότερα του νυχτερινού κέντρου.