Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έχει δίπλωμα οδήγησης με ισχύ στην Ελλάδα», λέει ο δικηγόρος του

«Ο αθλητής θέλει να επιστρέψει στην ησυχία του», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς / Eurokinissi

Μεγάλες είναι οι διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά λόγω της κλήσης που δέχτηκε καθώς κάμερα της τροχαίας τον έπιασε να τρέχει στην Αττική Οδό με 230 χιλιόμετρα την ώρα.

Από τότε έχει ξεκινήσει μία μάχη σχετικά με το αν οδηγούσε ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς ή ο πατέρας του, ενώ φήμες ξεκίνησαν για το εάν έχει ο δημοφιλής αθλητής δίπλωμα σε ισχύ στην Ελλάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 15.12.2025, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Ελευθέριος Μανουσάκης, μίλησε στην εκπομπή Live News και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο έλληνας αθλητής «έχει σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης στην Ελλάδα» και όπως είπε, δεν οδηγούσε αυτός την ώρα που τον συνέλαβε η κάμερα της τροχαίας.

«Ο αθλητής θέλει να επιστρέψει στην ησυχία του, προέρχεται από έναν μεγάλο τραυματισμό, και αν γίνεται όπως τόσο καιρό ήμασταν στα όρια της χαιρεκακίας, τώρα πρέπει να τον στηρίξουμε», είπε ακόμη.

 

 

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, το θέμα αυτό δεν θα έπαιρνε τόσο μεγάλες διαστάσεις αν δεν ήταν αυτός που είναι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
218
167
109
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σταθερά κάτω από τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες
καιρός
Newsit logo
Newsit logo