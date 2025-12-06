Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μπλόκο» στο δίπλωμα του για την τρελή πορεία των 213 χλμ στην Αττική Οδό

«Μπλόκο» στο δίπλωμα του Στέφανου Τσιτσιπά βάζει η Τροχαία Αττικής Οδού. Ο αθλητής, έχει διορία να παραδώσει την άδεια οδήγησης μέχρι την επόμενη Παρασκευή (12.12.2025) και αν δεν το κάνει, τότε οι αξιωματικοί θα σχηματίσουν σε βάρος του τενίστα, δικογραφία για απείθεια.

Έτσι, ο διάσημος αθλητής θα φορτωθεί στην πλάτη -εκτός από την παράβαση για επικίνδυνη οδήγησης – και το ποινικό αδίκημα της απείθειας. Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά την περασμένη Πέμπτη επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αττικής Οδού, με την πληρωμένη κλήση των 2.000 ευρώ και ζήτησε να παραδώσει το δίπλωμα του λέγοντας ότι εκείνος οδηγούσε την πανάκριβη Lotus που πιάστηκε να τρέχει με 213 χιλιόμετρα, από τις κάμερες.

Όμως το αίτημα του δεν έγινε δεκτό, καθώς ο διοικητής απουσίαζε. Δεν το έβαλε κάτω όμως. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο Απόστολος Τσιτσιπάς, επανήλθε τη Δευτέρα και ζήτησε ξανά από την Τροχαία να κάνει δεκτό το αίτημα του και να τον «αναγνωρίσει» ως οδηγό, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ίδιες «πηγές» τονίζουν πως το αίτημα απορρίφθηκε αφού είχε περάσει το χρονικό περιθώριο της μιας εβδομάδας που δίνεται από τις αρχές για τις ενστάσεις.

Εκείνο το βράδυ, ο οδηγός μετέτρεψε σε πίστα του Μονακό την άσφαλτο της Αττικής Οδού καθώς υπερέβη κατά 103 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας που υπήρχε στο σημείο, δηλαδή έτρεχε με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από το όριο των 110.

Μετά και τη δεύτερη απόρριψη του αιτήματος, οι αρμόδιοι αξιωματικοί, επικοινώνησαν με τον συνήγορο του Στέφανου Τσιτσιπά και τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να παραδώσει μέχρι την Παρασκευή το δίπλωμα, διαφορετικά θα σχηματιστεί σε βάρος του αθλητή δικογραφία και για το αδίκημα της απείθειας.

Το κενό στον νόμο που μπορεί να τον αφήσει να οδηγεί ανενόχλητος

Τι θα γίνει άραγε, αν αθλητής μέχρι την Παρασκευή αρνηθεί να παραδώσει το δίπλωμα του; Σύμφωνα με «πηγές» της Τροχαίας, ένα κενό που υπάρχει στο νόμο είναι αυτό που διευκολύνει τους παραβάτες οδηγούς να οδηγούν ανενόχλητοι μέχρι να παραδώσουν το δίπλωμα τους. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το νόμο, το δίπλωμα δεσμεύεται κανονικά και η ποινή ξεκινάει να τρέχει, όταν αφαιρεθεί το πρωτότυπο.

Με απλά λόγια αν κάποιος σταματήσει στην Ελλάδα για τυχαίο έλεγχο τον αθλητή, θα δει από τα συστήματα ότι εκκρεμεί η αφαίρεση του διπλώματος του και ο αστυνομικός θα πρέπει να πάρει το δίπλωμα του οδηγού. Αν όμως για παράδειγμα ο παραβάτης πει ότι εγώ «δεν το έχω πάνω μου», τότε του κόβουν εκ νέου κλήση και του δίνουν προθεσμία να το παραδώσει.

Φαίνεται δηλαδή ότι εκκρεμεί η παράδοση και οι αρχές πρέπει να έχουν στα χέρια τους το πρωτότυπο έτσι ώστε να ξεκινήσει να επιβάλλεται η ποινή και η δέσμευση του διπλώματος.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επίμαχη φωτογραφία που απεικονίζεται η πανάκριβη Lotus που «γράπωσαν» τα ηλεκτρονικά «μάτια» των καμερών να τρέχει με 216 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, οι ίδιες «πηγές» λένε στο newsit.gr ότι έχει σβηστεί από το cloud καθώς μία εβδομάδα αργότερα από την παράβαση, διαγράφεται αυτόματα από το αρχείο για λόγους προσωπικών δεδομένων αλλά και λόγω όγκου του συστήματος.