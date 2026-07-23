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Στη φυλακή ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία, ενώ η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισής του για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
Αστυνομία στην Ακρόπολη μετά την επίθεση με μαχαίρι
Αστυνομία στην Ακρόπολη μετά την επίθεση με μαχαίρι (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (23.07.2026) ο 60χρονος άνδρας μετά την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη.

Μετά την απολογία του ο 60χρονος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη, ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Ο συνήγορος του υπέβαλε αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, που έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος έχει στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές, ενώ από την τελευταία κλινική φέρεται να πήρε εξιτήριο τρεις ημέρες πριν την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον Ιερό Βράχο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο Αμερικανούς επισκέπτες, τραυματίζοντας σοβαρότερα τον άνδρα στο χέρι, ενώ η γυναίκα υπέστη ελαφρύτερα τραύματα στα πόδια.

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