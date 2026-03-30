Στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης για δωροδοκία δικαστή – Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή 

Στη φυλακή επιστρέφει ο Χρήστος Μαυρίκης μετά την καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τετελεσμένη δωροδοκία δικαστή, σε έξι χρόνια κάθειρξη σε έξι χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ. Στον καταδικασθέντα, παλιό γνώριμο των αρχών για την υπόθεση των υποκλοπών τη δεκαετία του ‘90, αποφάσισε να μη χορηγήσει αναστολή στον Χρήστο Μαυρίκη.

Ο κατηγορούμενος Χρήστος Μαυρίκης κατά την απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή υποστηρίζοντας ότι το 1 εκατομμύριο ευρώ που ανέφερε στην επιστολή του προς τον αρεοπαγίτη και νυν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ήταν «πρόταση για μεσιτική αμοιβή» και όχι πρόταση χρηματισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ούτε ιδιοκτήτης είμαι, ούτε τίποτα, εγώ όχι 1.000.000, εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε!», είπε φορτισμένος ο Χρήστος Μαυρίκης και συμπλήρωσε ότι «Είναι τόσο αγνό το μυαλό μου που ούτε καν σκέφτηκα να δωροδοκήσω».

«Ξέρετε πόσο είναι η μεσιτική αμοιβή; Αντιστοιχεί στο εκατομμύριο που συζητάμε, το οποίο δεν θα το έδινα εγώ αλλά θα το εισέπραττα. Ζητούσα να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή και να εξεταστεί στην ουσία», υποστήριξε ακολούθως ο κατηγορούμενος, κάνοντας λόγο για διαδοχικές δικές του προσπάθειες για να δικαστεί η υπόθεση που αφορά σε έκταση που ελέγχεται ως καταπατημένη από ιδιώτη.

«Είμαστε στην πέμπτη προσπάθεια. Αυτό που θέλω είναι να δικαστεί η υπόθεση στην ουσία και να ξεκαθαριστεί αν η έκταση ανήκει στο Δημόσιο ή όχι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, είχε καταθέσει ο παραλήπτης της επιστολής, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος. Ο ανώτερος δικαστής και εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο, στο οποίο του ζητούσε να του παραδώσει φάκελο για υπόθεση που τον απασχολούσε.

«Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο μου παρουσία συναδέλφων και μου παρέδωσε τον φάκελο», ανέφερε στο δικαστήριο ο κ. Λυμπερόπουλος και τόνισε ότι στην επιστολή του ζήτησε να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση και ότι υπήρχε τίμημα για τη μεσιτεία.

«Ζητούσε από δικαστικό λειτουργό να παρέμβει σε υπόθεση του και άφηνε υπόσχεση ανταλλάγματος», είπε στην κατάθεσή του, ο κ. Λυμπερόπουλος, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί απολύτως παράνομη πράξη . Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι δύο τους γνωρίζονταν τυπικά από το 2016, στο πλαίσιο μιας συνάντησης, συμπληρώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση εκείνη η γνωριμία με την εκκρεμή υπόθεση.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση του Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου, έκρινε ότι η αναφορά σε οικονομικό αντάλλαγμα, σε συνδυασμό με το αίτημα παρέμβασης, τυποποιείται στο αδίκημα της δωροδοκίας, καταδικάζοντας τον Χρήστο Μαυρίκη για τετελεσμένη δωροδοκία δικαστή.