Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – Το Ιράν απορρίπτει τα «περιορισμένα πλήγματα» του Τραμπ

Στη Σούδα έφτασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία της κατηγορίας του στον κόσμο, για να ανεφοδιαστεί προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Η Σούδα είναι μια από τις πιο σημαντικές βάσεις στη Μεσόγειο, λόγω της ικανότητας να παρέχει υποστήριξη ακόμα και σε ένα πολεμικό πλοίο όπως το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, αναδεικνύοντας την στρατηγική και γεωπολιτική αξία της στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη (19.02.2026) στον εαυτό του και εμμέσως στο Ιράν, διορία περίπου 10 ημερών για να κλειστεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμα της Τεχεράνης, όμως παράλληλα «πνίγει» την Ισλαμική Δημοκρατία με δεύτερο αεροπλανοφόρο και με αξιοσημείωτες αεροναυτικές δυνάμεις.

Το θηριώδες USS Gerald R. Ford κεντρίζει το ενδιαφέρον, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν τη δύναμη πυρός του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως συνοδεία τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke και πτέρυγα μάχης που αποτελείται από μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου τύπου EA-18G αλλά και ιπτάμενα ραντάρ.

Το USS Gerald Ford είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο και πολεμικό πλοίο του κόσμου, έχει μήκος πάνω από 300 μέτρα, πλήρες εκτόπισμα πάνω από 100.000 τόνους και είναι εξοπλισμένο με δύο αντιδραστήρες νέας γενιάς, που του προσφέρουν 250% μεγαλύτερη χωρητικότητα ηλεκτρισμού σε σχέση με προηγούμενα αεροπλανοφόρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν την απονήωση αεροσκαφών και τη φόρτωση όπλων ταχύτερα από ποτέ άλλοτε και έτσι αντιπροσωπεύει ένα άλμα γενιάς στην ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν ναυτική ισχύ σε παγκόσμια κλίμακα.

Τεχεράνη: «Επιθετική πράξη τα περιορισμένα πλήγματα»

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα (23.02.2026) ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή (20.02.2026), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

Η Ινδία καλεί τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ζήτησε από τους Ινδούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν την ώρα που η Ουάσινγκτον αυξάνει τη στρατιωτική πίεση επί της Τεχεράνης.

«Δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης στο Ιράν, οι ινδοί πολίτες που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στο Ιράν (…) καλούνται να εγκαταλείψουν την χώρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των αεροπορικών μέσων», αναφέρεται σε μήνυμα της πρεσβείας της Ινδίας στην Τεχεράνη που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εκτιμά ότι περί 10.000 Ινδοί πολίτες ζουν στο Ιράν.