Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται ένα κέντρο παραγωγής της Ford στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στη Μέση Ανατολή. 

«Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση στον Τύπο, στον Λευκό Οίκο, σχετικά με το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την Πέμπτη (19/02/2026) στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν, σημειώνοντας πάντως πως «υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει».

Παράλληλα τόνισε  ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη στο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια ουσιαστική συμφωνία, δηλώνοντας με νόημα «θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 ημέρες».

Κόσμος
