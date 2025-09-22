Στην 111 Πτέρυγα Μάχης ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας – Πέταξε με μαχητικά αεροσκάφη F-16

Σε γνωστά λημέρια επέστρεψε σήμερα (22.09.2025) ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος επισκέφθηκε την 111 Πτέρυγα Μάχης και μάλιστα πέταξε με μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας έχει γράψει την δική του ιστορία στην Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου ήδη ως ιπτάμενος την δεκαετία του 1990 με μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και ως διοικητής αρχικά της 347 Μοίρας «Περσέας» και έπειτα ως επικεφαλής στην 111 Πτέρυγα Μάχης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό και ο ίδιος δεν έκρυψε την χαρά του όταν τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης, ο οποίος τον συνόδευσε κατά την ενημέρωση και την επιθεώρηση του Αρχηγού ΓΕΑ στην μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης συνομίλησε με το προσωπικό της 111 Πτέρυγας Μάχης ενώ ακόμα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην συνέχεια, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας θυμήθηκε παλιά αφού πέταξε με σχηματισμό μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας», στην οποία έχει υπηρετήσει τόσο στην «πρώτη γραμμή» όσο και από διοικητική θέση.