Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Στην 111 Πτέρυγα Μάχης ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας – Πέταξε με μαχητικά αεροσκάφη F-16

Ο Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης επέστρεψε στην παλιά του μονάδα και δεν έφυγε με «άδεια χέρια»
Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης
Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης / Φωτογραφία ΓΕΑ

Σε γνωστά λημέρια επέστρεψε σήμερα (22.09.2025) ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος επισκέφθηκε την 111 Πτέρυγα Μάχης και μάλιστα πέταξε με μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας έχει γράψει την δική του ιστορία στην Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου ήδη ως ιπτάμενος την δεκαετία του 1990 με μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και ως διοικητής αρχικά της 347 Μοίρας «Περσέας» και έπειτα ως επικεφαλής στην 111 Πτέρυγα Μάχης.

Γι’ αυτό και ο ίδιος δεν έκρυψε την χαρά του όταν τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης, ο οποίος τον συνόδευσε κατά την ενημέρωση και την επιθεώρηση του Αρχηγού ΓΕΑ στην μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης ΓρηγοριάδηςΟ Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης ΓρηγοριάδηςΟ Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης συνομίλησε με το προσωπικό της 111 Πτέρυγας Μάχης ενώ ακόμα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Στην συνέχεια, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας θυμήθηκε παλιά αφού πέταξε με σχηματισμό μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας», στην οποία έχει υπηρετήσει τόσο στην «πρώτη γραμμή» όσο και από διοικητική θέση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα έξοδος της Αττικής οδού στην Μεταμόρφωση με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση – Τι σχεδιάζει το υπουργείο Μεταφορών
Η πρόταση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκπονήθηκε καθώς καθημερινά, κατά τις ώρες αιχμής, δημιουργούνται ουρές αναμονής εκατοντάδων μέτρων στην Αττική Οδό
Μποτιλιάρισμα 4
Newsit logo
Newsit logo