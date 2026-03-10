Στην Ευελπίδων ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε πως θα ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ

Στην Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα Τρίτη (10.03.2026) πρωί ο ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί στις 11:00.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, ο 48χρονος είχε πλησιάσει την αστυνομική σκοπιά στην πύλη του μεγάρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φέροντας σακίδιο πλάτης και κρατούσε μια σακούλα, και δήλωσε στον σκοπό ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικά που στην πορεία φάνηκε πως ήταν δύο χειροβομβίδες.

Υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να αφοπλίσουν και να ακινητοποιήσουν τον 48χρονο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε δύο αμυντικές χειροβομβίδες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα, χωρίς να βρεθούν περαιτέρω επικίνδυνα υλικά.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς βρέθηκαν στα χέρια του τα εκρηκτικά, ο δράστης υποστήριξε ότι τα εντόπισε σε ένα πλαστικό δοχείο που ήταν σχεδόν θαμμένο σε δασάκι της Ακρόπολης.

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες»

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε τις χειροβομβίδες, επειδή μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Θέλω να προστατέψω τα παιδιά μου. Γιατί να πας στην Αστυνομία, εάν θες να αποκαλείσαι τρομοκράτης; Δούλευε για την κυβέρνηση (της χώρας του) στο παρελθόν, αλλά ξέρετε τι συνέβη εδώ (στην Ελλάδα), έμπλεξε με τα ναρκωτικά», λέει το Σάββατο (07.03.2026) στο MEGA η σύζυγος του 48χρονου.

Ο 48χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.

Από το 2008 έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία, καθώς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.