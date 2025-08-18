Ελλάδα

Στην Καλαμάτα το γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι: 600 εκατ. ευρώ κοστίζει το «πλωτό παλάτι» του

Το γιοτ μήκους 160 μέτρων μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση 48 άτομα σε 24 σουίτες ενώ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως 80 μέλη πληρώματος
Σκάφος
Το σκάφος του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι

Αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Καλαμάτας βρίσκεται το υπερπολυτελές γιοτ αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και Σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Το τεράστιο γιοτ «Blue» με σημαία Νήσων Κέιμαν, αγκυροβόλησε στα ανοιχτά της Καλαμάτας, το πρωί της Δευτέρας (18.08.2025). Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι και αντιπροέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, φροντίζει να κρατά χαμηλό προφίλ και να μην απασχολεί τα ΜΜΕ.

Οι εμφανίσεις του ακόμη και στο γήπεδο του κλαμπ που του ανήκει είναι ελάχιστες.

Όσον αφορά το «Blue», αυτό το πλωτό παλάτι κοστίζει 600 εκατ. δολάρια. Όσον αφορά τα λειτουργικά του έξοδα, αυτά αγγίζουν τα 60 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Το γιοτ έχει μήκος 160 μέτρων και το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τον αγγλικό σχεδιαστή Terence Disdale.

Συνολικά μπορεί να φιλοξενήσει 48 άτομα σε 24 σουίτες ενώ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως 80 μέλη πληρώματος.

Το γιοτ περιλαμβάνει χαμάμ, κινηματογράφο, ελικοδρόμιο, γυμναστήριο και τζακούζι, μεταξύ άλλων.

Προηγούμενη στάση του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι ήταν το Γκόλφο Αράντσι, ένα γραφικό ψαροχώρι στη βορειοανατολική Σαρδηνία, στην Ιταλία.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Σεΐχης θα παραμείνει στην Καλαμάτα ή αν απλά έκανε μία στασή μέχρι τον επόμενο προορισμό του.

