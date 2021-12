Στην «κορυφή του κόσμου» το ελληνικό γαστρονομικό (flavored Oil) ελαιόλαδο για τη φετινή χρονιά, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων, Evoo World Ranking 2021 (EVOOWR 2021).

Η EVOOWR εξέτασε 16.584 δείγματα ελαιολάδου, από 37 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 2.105 εταιρείες αντίστοιχα, τα οποία είχαν ήδη διακριθεί σε 29 διεθνείς διαγωνισμούς, υψηλού κύρους και εμβέλειας.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμήθηκαν με τα πέντε πρώτα βραβεία για την γεύση και την ποιότητα των γαστρονομικών (Flavored Oils) ελαιολάδων τους.

Συγκεκριμένα:

*Με την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η θέση, στα TOP 5 Flavored Oils of the World 2021

*Τα καλύτερα ελαιόλαδα παγκοσμίως στην κατηγορία τους, δημιουργώντας πέντε (5) νέα παγκόσμια ρεκόρ για το 2021 είναι τα:

Majestic Blend Evoo – 1η θέση 2021

Masterpiece Blend Evoo – 2η θέση 2021

Oleoastron Gourmet Evoo – 3η θέση 2021

Flavored Gourmet Enigma – 4η θέση 2021

Syllektikon Gourmet Evoo – 5η θέση 2021

*Εννέα (9) ακόμα γαστρονομικά ελαιόλαδα των ελαιώνων κατατάσσονται στα TOP25 του κόσμου και στα Best Flavored Oils of the Year 2021

*Ενώ το Evoo World Ranking 2021 τίμησε τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου ως εταιρεία, με τη 2η θέση, στις TOP 5 SOCIETIES of Flavored Oils of the World 2021, η εταιρεία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατατάσσεται στις είκοσι (20) κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ελαιόλαδου του κόσμου, ανάμεσα σε 2105 ελαιοπαραγωγικές εταιρείες, από 37 χώρες.

Στο τέλος της κάθε ελαιοκομικής χρονιάς η Παγκόσμια Ένωση Συγγραφέων, Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών (WAWWJ – World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits), συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε 29 αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλες τις ηπείρους, για την γεύση αλλά και την ποιότητα τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Αυτή η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων έχει την ονομασία EVOO World Ranking (EVOOWR) και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κατάταξης του WAWWJ, που δημιουργήθηκε το έτος 1997.

«Είναι ιδιαίτερα τιμητικές για εμάς οι παραπάνω διακρίσεις, να κατατάσσονται τα ελαιοπροϊόντα μας στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων EVOOWR 2021, αποτελούν μια μεγάλη επιβράβευση, για Έλληνα ελαιοπαραγωγό βιολογικών, για την Σπάρτη Λακωνίας, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, καθώς πρωταγωνιστεί στον χάρτη της παγκόσμιας ελαιοκομίας», δήλωσε ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος, ιδιοκτήτης των βιολογικών ελαιώνων.

«Με αυτές τις 30 διακρίσεις στην παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOO World Ranking 2021, οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου συμπληρώνουν το μοναδικό αριθμό των 400 διεθνών βραβεύσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ διακρίσεων για Έλληνα ελαιοπαραγωγό που καλλιεργεί, παράγει και τυποποιεί αποκλειστικά τα δικά του βιολογικά ελαιοπροϊόντα (Single Estate & Terroir organic producer)», κατέληξε ο κ. Σακελλαρόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.