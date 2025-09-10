Στην Βουλή η 4η Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό – Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για τις φρεγάτες Bergamini

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τα εξοπλιστικά προγράμματα που «τρέχει» το Πολεμικό Ναυτικό, η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για να αποκτηθεί η 4η Belharra, ενώ παραμένουν στο προσκήνιο οι ιταλικές φρεγάτες Bergamini.

Η ψήφιση του σχετικού άρθρου θα σημάνει και το πέρασμα στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ώστε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να ενισχυθεί με συνολικά τέσσερις φρεγάτες κλάσης Belharra, καθώς όλες οι λεπτομέρειες έχουν ήδη συμφωνηθεί με την γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα έχει στραμμένο το βλέμμα και στη Ρώμη, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την ιταλική πλευρά για την απόκτηση δύο μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από την 89η ΔΕΘ, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η υπογραφή του πρώτου μνημονίου κατανόησης με την ιταλική πλευρά, ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και οικονομικής διαπραγμάτευσης.

Φρεγάτα «Φορμίων» / Φωτογραφία Naval Group

Η 4η Belharra «Θεμιστοκλής»

Η σύμβαση για την 4η φρεγάτα Belharra, η οποία θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής», θα στηρίζεται στη συμφωνία για τις τρεις πρώτες Belharra, αλλά θα περιλαμβάνει πρόσθετα σημεία:

συστήματα και αναβαθμίσεις που θα τοποθετηθούν και στις τρεις πρώτες φρεγάτες,

επιπλέον συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

προβλέψεις για την υποστήριξη των πλοίων τα επόμενα χρόνια.

Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό. Η Naval Group έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να παραδίδει με γρήγορους ρυθμούς: η τρίτη FDI «Φορμίων» ναυπηγήθηκε ταχύτατα και ήδη έχει τοποθετηθεί ο ιστός PSIM, ενώ ακολουθεί η εγκατάσταση των οπλικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Με την ίδια ταχύτητα, εφόσον υπογραφεί η σύμβαση, η «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέχρι το 2028. Η ελληνική πλευρά επιμένει ιδιαίτερα στη συμμετοχή των εγχώριων εταιρειών.

Δεν πρόκειται μόνο για την κατασκευή εξαρτημάτων της 4ης Belharra, αλλά για συνολικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει υποστήριξη και συντήρηση και των τεσσάρων πλοίων.

Φρεγάτα «Φορμίων / Φωτογραφία Naval Group

Πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο, καθώς για πρώτη φορά σε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα φρεγάτας, ζητούμενο είναι να διασφαλίζεται τέτοιο επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι ιταλικές Bergamini – Μια δεύτερη «ανάσα» για τον Στόλο

Παράλληλα με τη γαλλική συμφωνία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «τρέχει» και τις συζητήσεις με την Ιταλία. Η Ρώμη έχει ήδη δώσει έγγραφη απάντηση για διάθεση δύο πλοίων μετά το 2028 σε τίμημα περίπου 240 εκατ. ευρώ το καθένα, χωρίς τον οπλισμό και την εκπαίδευση.

Στόχος είναι το Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να αποκτήσει δύο μονάδες ηλικίας κάτω των 20 ετών με κορυφαίες δυνατότητες. Το σχέδιο περιλαμβάνει και option για απόκτηση ακόμη δύο Bergamini, εφόσον αποδεσμευτούν τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει έγγραφη δέσμευση της Ιταλίας με «κλειδωμένη» τιμή και προτεραιότητα για κάθε επόμενη διαθέσιμη φρεγάτα.

Η πρώτη τεχνική επιθεώρηση θα γίνει στη φρεγάτα Carlo Bergamini (F-590), που αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα. Εκεί ελληνική ομάδα ειδικών – μηχανικοί, αξιωματικοί ηλεκτρονικών, στελέχη επιχειρησιακών διευθύνσεων – θα πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία και για τη δεύτερη φρεγάτα Virginio Fasan (F-591).

Τεχνικά χαρακτηριστικά και οπλισμός

Οι Bergamini ανήκουν στις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές σχεδιάσεις. Με εκτόπισμα 6.700 τόνων, μήκος 144 μέτρων, ταχύτητα άνω των 27 κόμβων και αυτονομία 6.000 ναυτικών μιλίων, προσφέρουν επιχειρησιακή ευελιξία και ισχύ.

Ιταλική φρεγάτα κλάσης Bergamini / Φωτογραφία Πολεμικού Ναυτικού ΗΠΑ

Οι δύο εκδόσεις – GP (Carlo Bergamini) και ASW (Virginio Fasan) – συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη. Η πρώτη με έμφαση στον αντιαεροπορικό και επιφανειακό πόλεμο, η δεύτερη εξειδικευμένη στον ανθυποβρυχιακό αγώνα.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Ραντάρ AESA KRONOS Grand Naval με δυνατότητα παρακολούθησης >300 στόχων.

Σύστημα μάχης ATHENA με πλήρη δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική.

Σόναρ CAPTAS-4 για κορυφαίες ανθυποβρυχιακές δυνατότητες.

VLS Sylver A50 με Aster 15/30 για αντιαεροπορική άμυνα περιοχής.

Πυροβόλα OTO Melara 127/64 Vulcano και 76/62 STRALES με κατευθυνόμενα πυρομαχικά.

Αντιπλοϊκοί πύραυλοι Teseo (πιθανή αντικατάσταση με Exocet).

Τορπίλες MU90.

Δυνατότητα φιλοξενίας δύο ελικοπτέρων NH90 ή MH-60R.

Η γεωπολιτική διάσταση – Ελλάδα και Ιταλία σε νέο άξονα

Οι πληροφορίες του OnAlert.gr αναφέρουν ότι η συνεργασία με τους Ιταλούς εξελίσσεται απόλυτα θετικά με τη Ρώμη να δείχνει διάθεση ώστε να προχωρήσει η συμφωνία. Η απόκτηση των Bergamini δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό επίπεδο. Διαμορφώνει νέο άξονα συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας στη Μεσόγειο.

Η Ρώμη έχει διατηρήσει σχέσεις και με την Άγκυρα, ωστόσο η εμβάθυνση με την Αθήνα θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντίβαρο. Παράλληλα, η Fincantieri βλέπει τα ελληνικά ναυπηγεία ως πιθανό εταίρο για συντήρηση και μελλοντικές ναυπηγήσεις.

Η συμφωνία αυτή, μαζί με τις Belharra, δημιουργεί ένα μελλοντικό στόλο που θα υπερτερεί ξεκάθαρα των τουρκικών αντιτορπιλικών, τα οποία παραμένουν ακόμη σε ανάπτυξη.

Με αντιαεροπορικές δυνατότητες περιοχής, ανθυποβρυχιακές ικανότητες παγκόσμιου επιπέδου και δικτυοκεντρική επιχειρησιακή εικόνα, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει σαφές ποιοτικό πλεονέκτημα.

Ο ιστός PSIM της φρεγάτας «Κίμων» / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Στόχος ένας στόλος 12 κύριων μονάδων

Το ΓΕΝ έχει χαράξει στρατηγικό στόχο: μέχρι το 2035 το Πολεμικό Ναυτικό να διαθέτει 12 κύριες μονάδες επιφανείας.

4 φρεγάτες FDI,

4 φρεγάτες Bergamini,

4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ 200ΗΝ.

Με αυτό το σχήμα, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί ταυτόχρονα σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ιόνιο, παρέχοντας αντιαεροπορική ομπρέλα περιοχής, ανθυποβρυχιακή κάλυψη και δυνατότητες κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα επόμενα βήματα

Το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό:

Κατάθεση στη Βουλή και ψήφιση του σχεδίου νόμου για την 4η Belharra. Υπογραφή μη δεσμευτικής διακρατικής συμφωνίας με την Ιταλία. Αυτοψία και τεχνική αξιολόγηση των Bergamini. Οικονομοτεχνική διαπραγμάτευση για οπλισμό και υποστήριξη. Υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης και ορισμός χρονοδιαγράμματος παράδοσης.

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το 2029 το Πολεμικό Ναυτικό θα παραλάβει τις πρώτες Bergamini, ενώ μέχρι το 2028 θα έχει ενταχθεί και η 4η Belharra.

Η ταυτόχρονη προώθηση των δύο προγραμμάτων – γαλλικού και ιταλικού – δείχνει ότι η Αθήνα ακολουθεί μια συνεκτική στρατηγική: ενίσχυση του Στόλου με υπερσύγχρονες μονάδες, ισχυροποίηση της αποτροπής απέναντι στην Τουρκία και εμβάθυνση των συμμαχιών με τη Γαλλία και την Ιταλία.

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου για την φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και η επιτυχία της διαπραγμάτευσης για τις Bergamini θα καθορίσουν την εικόνα του Πολεμικού Ναυτικού για τις επόμενες δεκαετίες.

Σε μια εποχή όπου οι ισορροπίες στη Μεσόγειο παραμένουν εύθραυστες, η Ελλάδα επιδιώκει να εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο στη θάλασσα – και φαίνεται ότι κινείται μεθοδικά για να το πετύχει.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς