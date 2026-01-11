Στις 15 Ιανουαρίου δικάζονται οι πρώτες αγωγές για τα ομαδικά sms του Υπ. Μεταφορών το 3ημερο της 28ης Οκτωβρίου

Μέσα σε μόλις δύο μήνες προσδιορίστηκαν να δικαστούν οι πρώτες 20 αγωγές που υπέβαλαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, πολίτες που στράφηκαν κατά του ελληνικού δημοσίου, για το sms του Υπουργείου Μεταφορών που εστάλη με ομαδική αποστολή σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ενόψει του 3ημερου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 15 Ιανουαρίου εκδικάζονται οι πρώτες 15 αγωγές και οι υπόλοιπες πέντε τις επόμενες ημέρες του μήνα, ενώ συνολικά έχουν έως τώρα κατατεθεί 40 αγωγές για το sms του Υπουργείου Μεταφορών. Με αυτές, οι ενάγοντες αξιώνουν από το ελληνικό δημόσιο αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ, με βάση το Ν. 3471/ 2006, για ηθική βλάβη από την επεξεργασία των δεδομένων τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ελλείψει άλλης νομικής βάσης που θα το επέτρεπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίμαχο μήνυμα που εστάλη στα κινητά των πολιτών, λίγες ημέρες πριν την 28η Οκτωβρίου, αναφερόταν σε στατιστικά στοιχεία για τροχαία δυστυχήματα, σε μια προσπάθεια αφύπνισης και εγρήγορσης των οδηγών. Ανέφερε σχετικά:

«Το περσινό 3ημερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, πρόσεξε πώς οδηγείς. Καλό δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών», προκαλώντας αντιδράσεις στους αποδέκτες του.

Τους ενάγοντες εκπροσωπεί ο Βασίλης Σωτηρόπουλος. Σύμφωνα με το γνωστό ποινικολόγο, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν στις αγωγές τους ότι «το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ζητώντας την αποστολή των SMS από παρόχους κινητής τηλεφωνίας για μη ζητηθείσα από τους συνδρομητές άμεση επικοινωνία, παρέκκλινε από την νόμιμη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους – πολίτη, με επεξεργασία δεδομένων κίνησης (αριθμοί κλήσης κινητών τηλεφώνων) και η οποία επιτρέπει την άμεση αποστολή μηνυμάτων με επεξεργασία δεδομένων των πολιτών, μόνο με χρήση του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με συγκατάθεση των πολιτών ή μέσω του «Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112», από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις κατεπειγουσών και εκτάκτων περιστάσεων, δηλαδή συνθηκών που δεν συνέτρεξαν στη συγκεκριμένη περίπτωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υποστηρίζεται στο δικόγραφο, «μόνο υπό αυτούς τους όρους επιτρέπεται η αναγκαία επεξεργασία δεδομένων για λόγους εκπλήρωσης «δημοσίου συμφέροντος» που προβλέπει ο GDPR, καθώς, διαφορετικά απαιτείται συγκατάθεση των πολιτών. Τέτοια συγκατάθεση ούτε ζητήθηκε, ούτε και δόθηκε από τους ενάγοντες στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Σύμφωνα με τους ενάγοντες η λήψη του συγκεκριμένου sms τους προκάλεσε αναστάτωση, καθώς αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται για κακόβουλο μήνυμα, αλλά και αναστάτωση από τη διατύπωση και το περιεχόμενο του μηνύματος.

Με αντίστοιχες αναφορές τους κατά του αρμόδιου Υπουργείου, οι ενάγοντες έχουν προσφύγει και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης, κυρίως ως προς την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών να ζητήσει από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να χρησιμοποιηθούν οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων των πολιτών, χωρίς την συγκατάθεσή τους.