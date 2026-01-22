Ελλάδα

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Ύδρα: Κεντρικός δρόμος έγινε χείμαρρος, θυελλώδεις άνεμοι και μανιασμένα κύματα

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τα τεράστια κύματα συνέθεσαν ένα σκηνικό που δεν είχαν συναντήσει ξανά όσοι μένουν στο νησί
Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Ύδρα
Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Ύδρα

Δύσκολες είναι οι στιγμές και για τους κατοίκους της Ύδρας που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία.

Οι δρόμοι στην Ύδρα από την κακοκαιρία μετατράπηκαν σε ποτάμια με τους κατοίκους να ζουν δύσκολες καταστάσεις.

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τα τεράστια κύματα συνέθεσαν ένα σκηνικό που δεν είχαν συναντήσει ξανά όσοι μένουν στο νησί.  Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε υπερχειλίσεις χειμάρρων και δρόμων, με αποτέλεσμα πολλά σημεία να καταστούν αδιάβατα.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει έναν ορμητικό χείμαρρο να «κόβει» στη μέση κεντρικό δρόμο του νησιού, αναδεικνύοντας τη δύναμη των φαινομένων.

Από την άλλη τα μανιασμένα κύματα προκαλούσαν ένα σκηνικό τρόμου για τους κατοίκους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, συντονίζοντας τις προσπάθειες για την απομάκρυνση υδάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. 

