Στο νοσοκομείο οδηγός πατινιού μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) στου Γκύζη, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 19:00, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της οδού Βραϊλά, στο ρεύμα προς Πατησίων στην περιοχή του Γκύζη, όπου ο οδηγός πατινιού «έκαψε» κόκκινο φανάρι και έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο newsit.gr,περιέγραψε το περιστατικό: «Ο οδηγός του πατινιού πέρασε με κόκκινο και χτύπησε πάνω στο αυτοκίνητο.

Η οδηγός του οχήματος σταμάτησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες άμεσα ήρθε το ΕΚΑΒ πήρε τον οδηγό και είναι στο ερυθρό Σταυρό. Η οδηγός του οχήματος ήταν σοκαρισμένη ενώ άλλος οδηγός που ήταν πίσω από το όχημα στο οποίο βρισκόταν η γυναίκα είπε ότι το αυτοκίνητο κινούταν κανονικά με πράσινο.

Ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ έβγαζε όμως αίμα από το κεφάλι του».

Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο σημείο.

Μάλιστα, το πρόβλημα παρουσιάζεται στην κάθοδο από το ύψος του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και φτάνει μέχρι την είσοδο στο Πεδίον του Άρεως.