Στο «war room» της Πολιτικής Προστασίας: Πώς ελέγχουν τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Τετάρτη 13 Αυγούστου, δύο μόλις μέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο. Στο «war room» του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Οι επιτελείς της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση των πυρκαγιών ζουν το πιο δύσκολο διήμερο του φετινού καλοκαιριού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πάτρας. Λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης (12.08.2025), ξέσπασε τέταρτο μέτωπο πυρκαγιάς στα Συχαινά, κοντά στην Περιμετρική Πατρών. Δεν είχε καμία σχέση με τα υπόλοιπα τρία, βρισκόταν μακριά και ανάγκασε τους επικεφαλής να αναδιανείμουν μέσα και προσωπικό της Πυροσβεστικής. Χθες, οι άνεμοι έφταναν έως και τα 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές, δυσκολεύοντας κάθε επιχείρηση.

Οι μάχες με τις φλόγες συνεχίζονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Χίο και Άρτα. Το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους επικεφαλής στο πεδίο, συντονίζοντας δυνάμεις και πόρους με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάχης

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα ενός περιστατικού, drones και συστήματα επιτήρησης μεταφέρουν εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Στη διπλανή αίθουσα, η UNIT2 – που εποπτεύει τα εναέρια μέσα – δίνει άμεσα εντολές για επέμβαση. Σήμερα, 45 αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν σε κύκλους σε όλη τη χώρα: 18 στην Αχαΐα, 7 στη Χίο, 5 στη Ζάκυνθο, 5 στη Φιλιππιάδα, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτουν μικρότερα μέτωπα.

Εκκενώσεις και 24ωρη επιφυλακή

Στη μεγάλη αίθουσα, τα στελέχη του 112 ετοιμάζουν και αποστέλλουν μηνύματα εκκένωσης, ύστερα από αιτήματα των δημάρχων. Σύνδεσμοι από Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Δασική Υπηρεσία και Στρατό εργάζονται πλάι-πλάι σε βάρδιες όλο το 24ωρο.

Η φετινή περίοδος πυρκαγιών βρίσκει την Πυροσβεστική πιο ενισχυμένη από ποτέ: πάνω από 18.000 μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες, μεταξύ τους 1.500 δασοκομάντος – ειδική μονάδα που δημιουργήθηκε πριν τρία χρόνια για δράση σε δύσβατες δασικές περιοχές. Ο στόλος των πυροσβεστικών οχημάτων αυξήθηκε κατά 270 την τελευταία τριετία και φτάνει πλέον τα 3.700.

Ρεκόρ εναέριων μέσων

Η Ελλάδα διαθέτει φέτος περισσότερα από 80 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα), έναντι 61 το 2019. Αυτή η υπερενίσχυση, σε συνδυασμό με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ, αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη μάχη με τις φωτιές που απειλούν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.