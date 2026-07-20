Στον Άρειο Πάγο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων στο Μάτι – Ζητά έρευνα για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη

Αναφορά με αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης κατέθεσε σήμερα, 20 Ιουλίου 2026, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Συλλόγου, η αναφορά στον Άρειο Πάγο συνοδεύεται από φάκελο με επίσημα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία και ζητά την πλήρη διερεύνηση ζητημάτων που, όπως αναφέρεται, δεν έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα σχετικά με τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

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Ειδικότερα, ο Σύλλογος ζητά να διερευνηθούν στοιχεία που αφορούν χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, όπου, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε ύστερα από σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης.

Στην αναφορά περιλαμβάνεται επίσης αίτημα για διερεύνηση των διαδικασιών ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, καθώς και για αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Η πρόεδρος του Συλλόγου δήλωσε: «Με την αναφορά που καταθέτουμε ζητούμε να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Ο Σύλλογος αναφέρει ακόμη ότι με την αναφορά του ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επισημαίνει, τέλος, ότι θέτει στη διάθεση των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.